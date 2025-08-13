Cristiano Ronaldo, innamorato sì ma con la clausola: ha già pensato all'ipotesi divorzio con Georgina, cosa può succedere

La stella dell'Al Nassr e la modella argentina hanno deciso di convolare a nozze dopo dieci anni di fidanzamento: c'è un accordo prematrimoniale in caso di separazione

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’annuncio social del matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ha inevitabilmente scatenato i fan di CR7 sul web e sui canali ufficiali della modella argentina. Dopo oltre dieci anni di fidanzamento, è tempo di convolare a nozze per il fuoriclasse portoghese, che intanto avrebbe già previsto una clausola in caso di separazione. Ecco cosa succederebbe qualora i due dovessero decidere di divorziare in futuro.

Ronaldo-Georgina: c’è già una clausola in caso di separazione

Dalle incredibili prestazioni in campo alla cura dei dettagli della sua vita privata, passando per l’anello faraonico mostrato sui social e la presunta clausola prematrimoniale in caso di separazione. Cristiano Ronaldo, come di consueto, ha pensato davvero a tutto. In attesa di capire dove si svolgerà il ricevimento che seguirà la cerimonia e chi saranno gli invitati di questo evento esclusivo, c’è grande curiosità per la cifra che caratterizza l’accordo pattuito dai futuri sposi in caso di addio anticipato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In tal senso, CR7 si è già cautelato, come confermano i media portoghesi e, in particolare, la rivista TV Guia. La stella dell’Al Nassr, qualora si materializzasse lo scenario di un divorzio, ha intenzione di garantire una sorta di pensione vitalizia alla sua Georgina, per consentirle di sostenere se stessa e i figli.

Un’eventuale rottura porterebbe nelle tasche della modella argentina circa 114.000 dollari al mese, per un totale che supera il milione all’anno. Un’intesa firmata dopo la nascita della loro prima figlia, Alana Martina, che comprenderebbe anche la proprietà della villa di lusso nell’esclusivo quartiere La Finca di Madrid, dal valore superiore ai 5,64 milioni di dollari.

Un accordo stipulato in base all’ingaggio attualmente percepito da Ronaldo e alle proprietà da lui collezionate: ad oggi, l’ex Juve e Real Madrid guadagna circa 16,67 milioni di euro al mese, 4,167 milioni a settimana, 595.357 euro al giorno, poco meno di 25.000 euro ogni ora, più di 413 euro al minuto e circa 6,9 euro al secondo.

La mega villa in Portogallo rimarrebbe a Cristiano Ronaldo

Dalla villa esclusiva di Madrid ai terreni acquistati da Cristiano Ronaldo in Portogallo nel 2020, che rimarrebbero nelle mani del fuoriclasse lusitano anche in caso di separazione post nozze con Georgina. Infatti, nel quartiere Quinta da Marinha, nel cuore del parco naturale di Sintra-Cascais a mezzora da Lisbona, la zona dispone di squadre di sorveglianza 24 ore su 24 per garantire sicurezza e privacy alla coppia e ai loro figli Cristiano Junior, i gemelli Mateo ed Eva, Alana Martina e la baby Bella Esmeralda.

La volontà di CR7 e Georgina, del resto, è che i loro figli crescano lontano dai riflettori e da occhi indiscreti, fino a quando sarà possibile. L’obiettivo, per non essere alla portata di paparazzi e giornalisti, sarebbe quello di acquisire l’intero Oitavos Golf Club, adiacente al loro terreno. Al momento, stando al The Sun, non ci sarebbe alcun accordo.