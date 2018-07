Cristiano Ronaldo-Juve: il Real Madrid detta le condizioni

L'affare del secolo tiene i tifosi di mezzo mondo con il fiato sospeso. Da una parte quelli della Juventus, in trepidante attesa di vedere approdare sotto la Mole un cinque volte Pallone d'Oro, dall'altra quelli del Real Madrid, che si sentono 'traditi' dalla sorprendente decisione del fuoriclasse portoghese. CR7, in realtà, è molto più che un semplice giocatore, per quanto fenomenale. Il 33enne è una vera e propria 'azienda', capace di spostare gli equilibri dentro e fuori dal terreno di gioco. La fumata bianca ancora non c'è stata sebbene, come sottolineato anche da 'Tuttosport', questa appaia ormai sempre più vicina.

Prima di poter celebrare il tanto atteso matrimonio, però, la Juventus deve vincere e superare le resistenze di Florentino Perez, il presidente del club madrileno. Nonostante la diplomazia messa in campo da Marotta e Paratici, ed il sapiente lavoro di mediazione di Jorge Mendes, l'agente di CR7, il numero uno della 'Casa Blanca', per motivi di orgoglio personale, sta provando a complicare la trattativa, dettando le proprie condizioni. In primis, Perez pretende un prezzo più elevato rispetto ai 100 milioni di euro concordati con un gentlemen's agreement lo scorso gennaio con il giocatore per una cessione al di fuori della Liga.

Inoltre, secondo quanto trapela dalla Spagna, Perez starebbe aspettando che sia proprio Cristiano Ronaldo, con una pubblica uscita, ad ammettere e riconoscere la propria volontà di lasciare Madrid per trasferirsi a Torino ed iniziare una nuova avventura in Serie A. Il motivo, ovviamente, è quello di non scatenare le ire dei tifosi per l'ormai certo addio del fenomeno lusitano. Per provare a sbloccare definitivamente la trattativa, dunque, la Juventus dovrebbe alzare ulteriormente la propria offerta, avvicinandosi ai 120/130 milioni di euro. Per poterlo fare, si rende indispensabile almeno una cessione illustre, che possa andare a rimpinguare le casse bianconere e aumentare il 'tesoretto' a disposizione di Marotta e Paratici. Il nome caldo è sempre quello di Gonzalo Higuain, vicinissimo al passaggio in Premier League con la maglia del Chelsea, dopo che i Blues avranno annunciato Maurizio Sarri come nuovo tecnico al posto di Antonio Conte.

SPORTAL.IT | 07-07-2018 09:40