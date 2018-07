Cristiano Ronaldo-Juventus, fissata la data

Sale l'attesa dei tifosi della Juventus per l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, ci sarebbe addirittura la data dello sbarco di CR7 a Torino: sabato prossimo, il 7 luglio, la stella portoghese dovrebbe atterrare a Caselle per la presentazione ufficiale all'Allianz Stadium.

I media spagnoli hanno intanto dettagliato l'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: mercoledì l'agente del fuoriclasse lusitano, Jorge Mendes, ha ribadito a Florentino Perez l'intenzione del giocatore di lasciare il Real Madrid.

"Se valgo 100 milioni è perchè non mi vogliono", è lo sfogo che Ronaldo ha fatto trapelare, subito riportato da Marca.

Un quotidiano madridista, As, è invece certo che ci sia un accordo totale da settimane tra Ronaldo e i bianconeri, che hanno offerto 30 milioni di euro d'ingaggio all'anno: secondo A Bola la chiusura dell'affare sarebbe addirittura "questione di ore". A Torino è andato in scena giovedì un vertice di mercato tra il presidente della Juve Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri, in cui si è parlato dell'argomento.

Intanto il livello di psicosi ha raggiunto livelli paradossali: il neo acquisto del Torino Armando Izzo al suo arrivo all’aeroporto di Caselle è stato scambiato proprio per l’asso portoghese, a causa dei lineamenti simili e gli occhiali da sole. Subito si è scatenato il delirio in rete, dove sui social molti hanno festeggiato lo sbarco della nuova stella, poi smentito.

Intanto si diffondono anche le prime immagini della presunta nuova casa di Cristiano Ronaldo: una dimora di lusso fuori Torino. Si tratta di una villa di 1700 mq immersa in un parco da 44000 mq sulle colline torinesi. Situata a San Vito a Revigliasco, è considerata tra le più care del mondo.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 05-07-2018 16:10