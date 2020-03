Cristiano Ronaldo-Juventus: retroscena su un accordo segreto

Si sono moltiplicate nelle ultime ore voci contrastanti sul futuro di Cristiano Ronaldo, attualmente in quarantena a Funchal, in Portogallo, per l'emergenza Coronavirus che ha coinvolto anche la Juventus, con Daniele Rugani trovato positivo al Covid-19.

Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, in particolare il The Sun, il cinque volte Pallone d'Oro avrebbe un accordo con il club bianconero sul possibile rinnovo del contratto anche dopo il 2022. Se entro quella stagione la Juventus non riuscisse a vincere la Champions, CR7 sarebbe disposto a un prolungamento per un altro anno, o due.

Una voce suggestiva che sta animando le discussioni dei tifosi sui social. Soprattutto perché contemporaneamente, dalla Spagna, arrivano invece indiscrezioni su un possibile addio a fine stagione del campione lusitano.

Secondo il portale iberico Don Balon, CR7 starebbe per trovare l'intesa on David Beckham, ex calciatore e attuale patron dell'Inter Miami in MLS, per un suo trasferimento nella massima serie statunitense, probabilmente già dalla prossima estate.

Ronaldo si è preso la scena anche negli scorsi giorni con un appello sull'emergenza Coronavirus: "l mondo sta attraversando un momento molto difficile, che richiede la massima attenzione e la massima cura da parte di tutti noi. Vi parlo non da calciatore ma da figlio, da papà, da essere umano preoccupato per gli ultimi eventi che stanno colpendo il mondo intero. E' importante seguire le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei governi che stanno gestendo questa situazione. Proteggere le vite umane viene prima di qualsiasi altra cosa. Vorrei mandare un pensiero a chiunque abbia perso uno dei propri cari, la mia solidarietà a chi sta combattendo col virus come il mio compagno Daniele Rugani, e il mio continuo supporto all'incredibile squadra del personale sanitario che combatte e mette a rischio le proprie vite per salvarne delle altre".

Smentita l'iniziativa benefica dei suoi hotel: una fake news che si era diffusa nella mattinata di domenica e riportata da tutti i giornali.

SPORTAL.IT | 16-03-2020 14:55