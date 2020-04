Cristiano Ronaldo: la data del rientro in Italia diventa un caso

Continuano i dubbi a proposito dei rientri a Torino degli stranieri della Juventus, a partire dalla stella più celebrata dei bianconeri: Cristiano Ronaldo. Dopo che il Governo ha dato il via libera agli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio e a quelli per gli sport di squadra dal 18, le ultime ore hanno ulteriormente confuso le acque a proposito dell'atteso rientro di CR7 e compagni.

A intervenire sulla questione è stato il quotidiano portoghese 'Record', che nel pomeriggio di lunedì aveva anticipato che Cristiano Ronaldo sarebbe tornato a Torino addirittura questo martedì 28 aprile. Una volontà insomma di bruciare i tempi, in modo da scontare subito l'autoisolamento di 14 giorni previsto per chi rientra in Italia dall'estero e farsi quindi trovare pronto per il 18 maggio.

Una decisione sicuramente importante e che avrebbe peraltro potuto generare anche un effetto a catena per altre stelle straniere della serie A attualmente lontane dall'Italia. Peccato che lo stesso 'Record' abbia rettificato il tutto poche ore dopo, ponendo in un non meglio specificato futuro l'atteso viaggio per Torino di Cristiano Ronaldo.

'Record' ha infatti modificato la data del rientro da martedì a "tra qualche giorno". Non è dunque ancora per nulla chiaro il programma a cui intende attenersi CR7. Che in ogni caso non ha mai smesso di allenarsi nella sua Madeira, come i suoi frequenti aggiornamenti social hanno sempre testimoniato.

Così Cristiano Ronaldo resta sull'isola di Madeira, in Portogallo, Gonzalo Higuain in Argentina, Wojciech Szczęsny in Polonia, Sami Khedira in Germania, Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa in Brasile, Adrien Rabiot in Francia.

Il club bianconero, come riferisce l'Ansa, aspetta maggiore chiarezza e un annuncio ufficiale: ci si muoverà solo ed esclusivamente quando verrà indicato un giorno preciso per la ripartenza delle sedute.

Rientrato alla base al momento il solo Miralem Pjanic, il club bianconero non ha ancora comunicato una data di rientro ufficiale ai suoi otto calciatori ancora all'estero.

SPORTAL.IT | 27-04-2020 20:36