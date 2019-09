Cristiano Ronaldo: "La squadra era stanca"

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo a Sky ha parlato dopo la vittoria sofferta contro il Verona in casa: "Ho chiesto il rigore, ma l'arbitro non me lo ha dato. L'importante era la vittoria, non era una partita semplice e la squadra era stanca. La Champions League è difficile, arrivavamo dalla partita contro l'Atletico, molto intensa".

"Oggi stavamo perdendo, poi abbiamo recuperato. Comunque era importante vincere. Il gesto di Madrid? Non voglio parlarne, la gente parla troppo", chiude CR7.

SPORTAL.IT | 21-09-2019 20:36