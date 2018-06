Cristiano Ronaldo lascia il Real: lo vogliono in Italia

Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid. Ne sono sicuri i giornali portoghesi quasi due settimane dopo la finale di Champions e le clamorose parole d'addio dell'asso lusitano.

"E' una decisione irreversibile dettata non tanto dall'aspetto economico, quanto dal fatto che Florentino Perez non ha dimostrato alcun segnale di riconoscimento nei confronti del portoghese", è quanto scrive il quotidiano Record, che riporta fonti anonime. CR7, che vuole uno stipendio almeno pari a quello di Lionel Messi (40 milioni di euro l'anno, lui ne percepisce "solo" la metà), è rimasto gelato dall'esito dell'incontro tra il suo agente Mendes e José Angel Sanchez, direttore generale del Real Madrid. Il lusitano si aspettava una proposta di ritocco dell'ingaggio verso l'alto, ma il dg ha comunicato che il club non è disposto a soddisfare le sue richieste.

La strada dell'addio sembra segnata: Ronaldo si sente abbandonato e adesso si guarda in giro, alla ricerca di una nuova destinazione che lo soddisfi.

Paris Saint Germain e Manchester United restano le principali canditate al cinque volte Pallone d'Oro, ma Record parla genericamente di Francia, Inghilterra e anche Italia: "Juve, Milan, Inter, Roma: non mancano pretendenti. L’asta è aperta. Quelli che vogliono il miglior giocatore del mondo hanno il semaforo verde per farsi avanti", scrive il giornale portoghese.

"È stato molto bello giocare nel Real Madrid – aveva detto il fuoriclasse portoghese ai microfoni di Bein Sports -. Nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, che sono sempre stati al mio fianco. Il futuro dei giocatori non è importante in questo momento. Non ho dubbi, non è importante ora. Mi riposo e vado con la Nazionale. E poi vedremo cosa accadrà".

Florentino Perez, che dopo l'addio di Zidane rischia di subire un altro smacco, per ora getta acqua sul fuoco: "Tutti hanno diritto a parlare. Il club però viene prima di tutto e in un giorno come questo l'importante è che stiamo celebrando la Champions. Tra l'altro si parla sempre di Ronaldo e poi non succedo nulla. Sono felice che Cristiano abbia vinto cinque Champions come me".

