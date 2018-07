Cristiano Ronaldo, l'incredibile rivelazione di De Laurentiis

Incredibile ma vero: la trattativa del secolo sarebbe anche potuta finire in modo diverso. Mentre a Torino fervono i preparativi per l'imminente arrivo sotto alla Mole di Cristiano Ronaldo, i principali quotidiani nazionali riferiscono di un retroscena davvero sorprendente. Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni di calciommercato, infatti, il fuoriclasse portoghese sarebbe stato proposto anche al Napoli prima di accettare la ricchissima offerta della Juventus.

"Ronaldo era stato proposto pure al Napoli". E' la clamorosa rivelazione del presidente Aurelio De Laurentiis dalle pagine di 'La Repubblica'. "Mi telefonò il suo procuratore, Jorge Mendes. Abbiamo formulato anche la nostra offerta e avremmo pagato Cristiano Ronaldo con le percentuali sugli incassi successivi garantiti dal suo arrivo. I 350 milioni che investirà la Juve sono oltre la nostra portata, avremmo rischiato di spingere il club verso il fallimento", le parole del numero uno del club partenopeo.

Dopo aver dato vita ad un duello entusiasmante nella passata stagione per lo Scudetto, dunque, Juventus e Napoli si sono sfidate anche in sede di mercato. Sfumato l’affare Cristiano Ronaldo, gli azzurri potrebbero dunque decidere di tornare all'assalto di Edinson Cavani. Anche per il 'Matador', però, a frenare il Napoli è il principesco ingaggio percepito della stella del Psg. "Edinson guadagna 20 milioni ogni 10 mesi – precisa De Laurentiis in occasione dell'incontro con i tifosi nel ritiro in Trentino -. Sarebbe grave screditare gli altri in favore di uno solo. Avete visto con Higuain? Ha vinto la classifica cannonieri e ha guadagnato di più, ma non ci ha fatto a vincere. D'accordo, gli piacerebbe tornare, ma quando se n’è andato per guadagnare di più… E allora mi chiamasse, si riducesse lo stipendio e ne parliamo".

Il primo nome sul taccuino di Carlo Ancelotti, però, resta quello di Karim Benzema, vero e proprio pallino dell’ex allenatore del Bayern Monaco. Secondo quanto riferisce l’emittente spagnola ‘Cadena Ser’, ci sarebbero telefonate quotidiane tra i due e il nuovo tecnico dei Blancos, Lopetegui, avrebbe già individuato il sostituto del francese in Moreno del Valencia. Per quanto riguarda l'ingaggio, si parla di una cifra di 10 milioni netti a stagione.

SPORTAL.IT | 15-07-2018 11:20