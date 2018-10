Cristiano Ronaldo, l'orologio costa più di una Ferrari

Durante la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo alla vigilia della partita di Champions League contro il Manchester United a rubare l’occhio è stato l’appariscente orologio del fuoriclasse portoghese.

Tempestato di diamanti, costerebbe 2 milioni di euro, secondo quanto riporta il tabloid inglese Sun. Secondo il quotidiano infatti appartiene al marchio Jacob & Co (gamma Caviar Torubillon) di cui Ronaldo è ambasciatore dal 2013.

Molto vistoso, l’orologio è composto da 424 diamanti incastonati bianchi e rossi ripartiti per tutta la struttura, braccialetto e sfera inclusi, dal peso totale di 15,25 carati.

Un orologio personalizzato similmente appariscente era stato acquistato dal rapper Wizkid a luglio, un oggetto dal valore di 850.000 sterline per l’orologio. Quindi meno caro del gioiello di CR7.

In conferenza stampa Ronaldo si è dimostrato spavaldo, sia in vista del match con il Manchester United, sia per le accuse di stupro che lo coinvolgono: “Non mi va di fare paragoni tra Real e Juve. Sono entrambi due club incredibili. Sono felicissimo di essere qui, mi reputo un uomo felice e fortunato. La partita di domani sarà molto difficile, ma noi siamo la Juventus. Giochiamo come sappiamo, abbiamo le armi giuste per vincere. Tornare a Manchester è una grande emozione, qui ho tanti ricordi di vittorie e di affetto. In particolare con Sir Alex Ferguson, al quale mando un grande abbraccio. È una persona che mi ha aiutato tanto”.

“Alla Juve sto molto bene. Tutti, dai compagni alle persone, mi hanno aiutato a inserirmi e mi sto godendo davvero l’esperienza in bianconero. So di essere un esempio, fuori e dentro il campo. Per quello sorrido sempre. Ho tutto, gioco in una grande squadra e ho una bella famiglia. La vicenda della Mayorga? Alla fine si saprà la verità, che è quella che conta di più. Io sto bene”.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 13:55