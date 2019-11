Cristiano Ronaldo mette di nuovo in ansia la Juventus

Cristiano Ronaldo torna a mettere in ansia la Juventus. L'attaccante portoghese, reduce dal super lavoro in nazionale (4 gol in 2 partite e quasi 180' in campo), resta in dubbio per la partita di sabato contro l'Atalanta. CR7 non ha ancora recuperato pienamente dal problema al ginocchio, e anche giovedì ha svolto una seduta differenziata insieme ad Adrien Rabiot.

Maurizio Sarri lo valuterà insieme allo staff medico dopo l'allenamento in programma nelle prossime ore, ma l'ultima parola spetterà allo stesso giocatore, che potrebbe risparmiarsi in vista della partita di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma martedì e molto sentita dal fuoriclasse lusitano.

"Ho cercato comunque di aiutare la Juventus, giocando anche da infortunato", erano state le parole del cinque Pallone d'Oro dopo le polemiche seguite alla sostituzione nella partita contro il Milan. Finora Ronaldo ha saltato due partite di campionato, contro Brescia e Lecce, e in entrambe le occasioni non è stato convocato: in caso non ce la facesse, la coppia d'attacco sarà comporta da Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Contro la Dea assente sicuramente Alex Sandro, mentre sono da valutare Rabiot e Pjanic, che è tornato in gruppo e scalpita per una maglia da titolare. Ci sarà al 100% Blaide Matuidi, che ha recuperato dalla frattura alla costola nell'ultima partita contro il Milan.

Questo il comunicato del club bianconero: "Con il gruppo al completo nuovamente a Torino (oggi è rientrato dagli impegni con le Nazionali anche Juan Cuadrado), oggi pomeriggio al JTC è continuata la marcia di preparazione alla sfida di sabato con l’Atalanta (fischio d’inizio alle ore 15:00).

"Gruppo che ha accolto il rientro di Miralem Pjanic, mentre Alex Sandro ha continuato a sottoporsi al proprio ciclo di terapie; Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo hanno invece condotto un lavoro personalizzato".

"Domani, vigilia di Atalanta-Juve, la seduta è in programma al mattino, che sarà preceduta dalla conferenza stampa di Maurizio Sarri (ore 10:30 in diretta su Juventus TV) e seguita dalla partenza in direzione Bergamo".

SPORTAL.IT | 22-11-2019 08:22