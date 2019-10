Cristiano Ronaldo mette nel mirino Lussemburgo e Ucraina

Fernando Santos, il commissario tecnico del Portogallo, ha diramato la lista dei convocati in vista delle partite contro Lussemburgo (11 ottobre) e Ucraina (14 ottobre) valide per le qualificazioni a Euro 2020. Ci sono anche gli ‘italiani’ Cristiano Ronaldo – che nell'ultima gara giocata dai lusitani in Lituania ha rifilato quattro gol ai baltici – e Mario Rui.

Portieri: Beto, José Sa, Rui Patricio

Difensori: Nélson Semedo, Ricardo Pereira, José Fonte, Pepe, Ruben Dias, Ruben Semedo, Mario Rui, Raphael Guerreiro

Centrocampisti: Danilo Pereira, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Mario, Joao Moutinho, Pizzi

Attaccanti: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

SPORTAL.IT | 03-10-2019 16:23