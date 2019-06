Cristiano Ronaldo-Michael Jordan, incontro leggendario

Milioni di like e migliaia di commenti per la foto con Cristiano Ronaldo e Michael Jordan che l’attaccante della Juventus ha postato sul suo profilo Instagram, il più popolare del mondo.

CR7 come commento ha scritto “We made history”, “Abbiamo fatto la storia”. Da una parte il fuoriclasse con cinque Palloni d’Oro dal palmarés infinito, dall’altra MJ23, forse il più grande giocatore nella storia della Nba. I due si sono incontrati in questi giorni al Sass di Montecarlo: Ronaldo è in vacanza in Costa Azzurra mentre l’ex star dei Chicago Bulls è in Francia per un evento promozionale.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 11:01