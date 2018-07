Cristiano Ronaldo: Moretti già in clima derby

Emiliano Moretti già teme Cristiano Ronaldo e respira il clima di un derby contro la stella portoghese.

Il difensore del Torino ha appena prolungato il proprio contratto con la società granata e già pregusta il derby con CR7, in trattativa per vestire la maglia della Juventus.

"Tutti e due siamo ultratrentenni, ma la differenza è che uno dei due è normali e l'altro no – ha osservato in conferenza stampa Moretti -. Non so se arriverà davvero in Italia, ma nel nostro campionato mancano da molto tempo giocatori del genere. Il suo arrivo sarebbe un bene per tutto il nostro calcio, che da anni ha perso qualcosa".

"Sono felice di poter vestire di nuovo questa maglia, che già due anni fa avevo detto sarebbe stata la mia ultima. Dopo quest'anno il Torino sarà la squadra con cui ho giocato di più e questo conferma che qui ho vissuto le sensazioni più belle", ha aggiunto Moretti.

SPORTAL.IT | 07-07-2018 16:20