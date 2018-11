Cristiano Ronaldo, niente turnover

Mai subentrato e mai sostituito. Se si eccettua la partita di Valencia, in cui fu espulso, Cristiano Ronaldo ha giocato in tutti i minuti in cui la Juventus è scesa in campo in questo inizio di stagione. E continuerà così, almeno fino a che la fatica non si farà veramente sentire.

Ora che non gioca più in Nazionale, il campione portoghese si sente in piena forma, e alla ripresa di campionato contro la Spal giocherà titolare: Massimiliano Allegri, a meno di colpi di scena, non ha affatto intenzione di fare a meno di lui, neanche in vista del match del martedì successivo contro il Valencia. CR7 sosterrà senza problemi il doppio impegno.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 11:20