Cristiano Ronaldo non c'è: la furia dei tifosi

Cristiano Ronaldo per la seconda partita consecutiva di campionato escluso da Massimiliano Allegri, e a Genova per la prima volta non è neanche in panchina. Nessun caso, ovviamente, per il fuoriclasse della Juventus, che il tecnico bianconero vuole preservare in vista dei prossimi impegni, soprattutto in Champions League.

Ma c'è chi questa scelta non riesce a digerirla: come riporta il Corriere della Sera, sabato molti tifosi che avevano acquistato il biglietto per la partita di domenica al Ferraris (tutto esaurito) tra il Genoa e i campioni d'Italia hanno chiamato la sede del club ligure protestando e chiedendo il rimborso dei tagliandi. Tra questi tanti juventini residenti in Liguria, ma anche diversi supporters del Grifone che si sono lamentati per aver perso l'occasione di vedere in azione il campione portoghese, che con la sua sola presenza ha portato a incassi stellari in tanti stadi d'Italia.

Ronaldo, grande protagonista della rimonta di Champions con una tripletta, tornerà in Nazionale dopo nove mesi di assenza durante la sosta, e potrebbe giocare entrambe le partite del Portogallo contro Ucraina e Serbia: una eventualità che ha spinto Allegri a scegliere la cautela, considerato anche che l'ottavo scudetto è ormai già nella bacheca della Vecchia Signora.

"L'ho lasciato a casa, ha bisogno di recuperare perché ha giocato tanto. Poi ha le due partite della Nazionale, quindi era rischioso portarlo e farlo giocare ancora", le parole di Allegri. "All'interno di una squadra l'allenatore non è un dittatore. Parla e si confronta, lui fisicamente è ok ma ha 34 anni e quest'anno ha giocato tantissime partite. In campionato, ha giocato molto più quest'anno rispetto allo scorso perché in questa stagione solo adesso ha deciso di rientrare in nazionale. Ieri gliel'ho detto e ha condiviso la mia scelta. Ma questo ragionamento non lo faccio solo con lui, lo faccio con tutti".

"Sarà squalificato? Assolutamente no. Martedì credo che tra quelli in campo e quelli sugli spalti tutti hanno fatto un'esultanza diversa. Quindi assolutamente nessuna squalifica".

SPORTAL.IT | 17-03-2019 12:20