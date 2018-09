Cristiano Ronaldo non segna: è un diesel

Ben 23 conclusioni verso la porta avversaria ma nessun gol. Le prime tre gare in Serie A di Cristiano Ronaldo sono state agrodolci. Tanta la felicità per i nove punti conquistati dalla sua Juventus in altrettanti match, delusione per non essere ancora riuscito a mettere a segno il suo primo gol ufficiale in bianconero.

E dire che CR7 ci ha provato in tutte le maniere. Contro il Chievo, gha calciato nove volte verso Sorrentino. Otto le conclusioni contro Strakosha della Lazio, sei all'indirizzo di Sepe. Niente da fare, la palla non è mai rotolata in rete. Qualche giornale è anche arrivato al punto di criticare l'operato del portoghese ma le statistiche sono assolutamente dalla parte dell'ex Real Madrid. Fatta eccezione per la stagione 2011/12 (tripletta sul campo del Real Saragozza), Cristiano Ronaldo non ha mai incantato nelle prime uscite stagionali. Lo scorso anno, è rimasto a secco ben quattro partite, prima di cominciare a carburare. Zero reti anche nei primi tre match delle annate 2007/08 e 2010/11. Insomma, una sorta di diesel che, appena trova il giusto ritmo, non si ferma più. Per trovare la prima annata in cui CR7 non ha superato quota 20 gol in stagione, bisogna risalire al campionato 2005/06 (12 gol). Nei nove anni al Real Madrid, non ha mai messo a referto meno di 33 gol (prima stagione in blanco).

Allegri, per nulla preoccupato della siccità del portoghese, l'ha difeso a spada tratta: "E' un momento in cui la palla rimbalza male o esce di poco. La sosta servirà a lui e agli altri per trovare la condizione migliore. Alla ripresa inizia la vera stagione", le parole del tecnico bianconero dopo la vittoria in quel di Parma. Cristiano Ronaldo, comunque, non è l'unico big che sta soffrendo in queste prime uscite di campionato. Anche Higuain e Icardi sono fermi al palo. Chi se la gode è Piatek. Il 23enne attaccante del polacco, anche lui all'esordio nel campionato italiano come CR7, è già a quota tre gol.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 08:30