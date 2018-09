"Cristiano Ronaldo non vincerà il Pallone d'Oro"

Dopo la cocente delusione del mancato premio di calciatore dell'anno Uefa, Cristiano Ronaldo dovrà rassegnarsi a perdere anche l'amato Pallone d'Oro. Ne è sicuro l'allenatore del Real Madrid Julen Lopetegui, che in un'intervista a The Stile spiega: "Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo. Non Non dubiterei mai delle qualità dei miei giocatori : siamo una grande squadra".

"Il Pallone d'Oro? Lo vincerà il miglior giocatore del mondo, Luka Modric". Il trasferimento di Ronaldo alla Juventus: "Quando firmato per il Real Madrid, Cristiano aveva già detto di voler partire: quella strada era già stata presa".

L'addio turbolento alla Nazionale spagnola prima del Mondiale: "Sono convinto di avere fatto quello che, in quel momento, era più giusto e onesto. Sono stato trasparente, comunicando subito il mio 'si' al Real. Sono nella migliore squadra del mondo e non posso pensare ad altro in questo momento".

Il centrocampista del Real Isco dal ritiro delle Furie Rosse ha voluto invece fare gli auguri al suo ex compagno: "Cristiano è un giocatore straordinario, uno che ti assicura 40-50 gol a stagione. Se vinceremo si dira' che il Real puo' farne a meno, se non arriveranno il risultato che non si può rinunciare a uno come lui. Ma per adesso stiamo giocando molto bene, giocatori che nella scorsa stagione non facevano tanti gol, adesso ne segnano tanti. Per adesso ne stiamo facendo a meno, ma a Ronaldo auguro il meglio alla Juventus".

Mercoledì Alvaro Morata ha rivelato di aver saputo della partenza di Ronaldo dal Real già prima del Mondiale: "Ho parlato con un dirigente della Juventus e mi disse che stavano per comprarlo, quasi non ci credevo. Non so perché sia voluto andare via dai Blancos, avrà avuto i suoi buoni motivi, ma di certo è andato in un altro club spettacolare come la Juve, forse la vera favorita per la conquista della prossima Champions. Già tatticamente era una delle più forti, quando poi anche Cristiano inizierà a segnare a raffica diventerà pericolosissima."

SPORTAL.IT | 06-09-2018 14:30