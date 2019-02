Cristiano Ronaldo porta un altro amico alla Juventus

Il nome di James Rodriguez promette fin d’ora che il mercato estivo è lontano di essere uno dei più caldi in vista della campagna acquisti-cessioni dei prossimi mesi.

Il trequartista colombiano è attualmente in forza al Bayern Monaco, ma il prestito biennale dal Real Madrid scadrà proprio il 30 giugno e i tedeschi non sembrano decisi ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 42 milioni. Del resto il rendimento del giocatore messosi in luce con il Monaco e poi al Mondiale 2014 non è mai stato esaltante, né nella prima stagione, né nella prima parte della seconda, condizionata peraltro da un infortunio al ginocchio e il resto lo hanno fatto le difficoltà che il Bayern sta incontrando in questa stagione sotto la guida di Niko Kovac.

Il ritorno al Real sembra sicuro, ma il futuro potrebbe non essere al “Bernabeu”. In vista quindi un’altra cessione, questa volta a titolo definitivo, per chiudere l’esperienza madridista, che ha dato a James poche soddisfazioni.

Cessione che potrebbe avvenire in Serie A, dove il colombiano ha da sempre molti estimatori, su tutti l’Inter e soprattutto la Juventus, che aveva già messo le mani sul giocatore addirittura nel 2010 per un’operazione congiunta con il Bari, all’epoca in Serie A, poi saltata.

Il padre del giocatore, Wilson, è entrato nei dettagli rilasciando un’intervista ai microfoni di 'Sport Bild' nella quale ha esaltato il calcio italiano: "Per come vedo il calcio italiano adesso, sarebbe una buona decisione. Ha un sacco di offerte. La Juventus? È molto amico di Ronaldo, vedremo…".

Si aggiunga al tutto il fatto che l’agente di Rodriguez è Jorge Mendes, lo stesso di CR7, in ottimi rapporti con la Juventus.

L’unica controindicazione dipenderebbe dall’eventuale arrivo sulla panchina bianconera di Zinedine Zidane, il cui rapporto con James non è mai stato ottimo, da qui il prestito al Bayern.

