Cristiano Ronaldo: "Portogallo come nel 2016"

Nessuna promessa iridata ma l’impegno “a mettercela tutta, come abbiamo fatto all’Europeo 2016”. Così Cristiano Ronaldo, in veste di capitano del Portogallo campione d’Europa, ha salutato il presidente lusitano, Marcelo Rebelo de Sousa, che ha accolto a Lisbona il 5 volte Pallone d’Oro e la nazionale in partenza per la Coppa del Mondo in Russia.

“Non vi chiedo la Coppa – le parole di Rebelo – Ho detto la stessa cosa due anni fa e molte persone si arrabbiarono con me. E oggi non chiederò una cosa ancora più difficile, vi dico solo di mostrarvi per quello che siete e già così dimostrerete di essere tra i migliori”, sono le parole riportate dall’Ansa.

“Non le diciamo che raggiungeremo l’obiettivo del 2016 – gli ha risposto CR7 – ma sicuramente che lotteremo fino alla fine, sapendo che nel calcio la speranza è sempre l’ultima a morire. Passo dopo passo vedremo cosa succederà e cosa il torneo iridato ci porterà. Per noi in ogni caso è un privilegio poter rappresentare il nostro Paese indossare i suoi colori”, ha concluso.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 15:55