Cristiano Ronaldo, critiche anche in Portogallo: “La fine di un’era”. E il ct Martinez valuta una mossa clamorosa

Dopo Henry e Ibrahimovic, anche l’ex Milan Boateng punta il dito contro Ronaldo: "Si faccia da parte". In panchina contro l'Uzbekistan? Chi può sostituirlo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tempi duri per Cristiano Ronaldo, chi l’avrebbe mai detto. Il capitano del Portogallo, 41 anni, cinque volte Pallone d’Oro e quasi mille gol in carriera, è sempre più sotto attacco. Il suo ultimo Mondiale si sta rivelando un incubo: dopo essere stato criticato da Henry e Ibrahimovic, CR7 è finito nel mirino anche dell’ex Milan Boateng. Ma soprattutto è stato messo in discussione in patria, dove si parla addirittura della “fine di un’era”.

Ronaldo nel mirino: critiche anche da Boateng

Ai microfoni di Fox Sports, Henry e Ibrahimovic non gli hanno perdonato l’egoismo con cui si è avventato su un pallone che Bruno Fernandes avrebbe dovuto soltanto spingere in rete. Bisogna ammetterlo: se il Portogallo non è andato oltre l’1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo all’esordio Mondiale è anche per via della prestazione negativa di Ronaldo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ultimo, in ordine di tempo, a criticare la leggenda di Madeira è l’ex centrocampista di Milan e Sassuolo Kevin-Prince Boateng che, a SBS Sports, ha dichiarato: “Posso essere sincero? Se Ronaldo fosse un vero giocatore di squadra, si farebbe da parte e lascerebbe brillare i più giovani. Il Portogallo è una squadra migliore senza di lui. C’è troppa pressione quando è in campo, perché tutti vogliono passargli la palla. Se il Portogallo vuole andare lontano, penso che Ronaldo dovrebbe rinunciare ai riflettori. Lasciamo giocare gli altri”.

Anche il Portogallo si divide: “La fine di un’era”

Non tutte le critiche sono uguali. Perché se a metterti in discussione è il tuo stesso Paese, allora non si può far finta di nulla. Il quotidiano A Bola pubblica un editoriale firmato da Nuno Saravia, consulente e socio dello Sporting, il club in cui Cristiano è cresciuto nelle giovanili. E il contenuto è durissimo. “L’intero Paese gli deve moltissimo. Proprio per questo fa male assistere alla fine di un’era. A 41 anni Cristiano non è più il giocatore che era a 31. Non poteva esserlo. Il tempo, un avversario invincibile, colpisce tutti noi e ancor di più gli atleti professionisti, a prescindere dalla loro grandezza”, scrive Saravia.

Il consiglio a CR7 e le colpe di Martinez

Per l’editorialista di A Bola il primo responsabile di questa situazione è proprio Ronaldo, perché “non ha capito che è giunto il momento di farsi da parte in Nazionale”. Ma le responsabilità vanno condivise anche con il ct Roberto Martinez che, “sottomesso, non ha mai dimostrato la capacità o l’autorità di gestire questa transizione come l’interesse collettivo richiedeva. Il condizionamento psicologico e tattico causato dalla presenza di Ronaldo è evidente. Molti giocatori lo cercano eccessivamente, molte azioni finiscono per essere costruite intorno a lui e la squadra perde spontaneità”.

Infine, il consiglio rivolto al fuoriclasse portoghese: “È l’ora di ritirarsi con la stessa grandezza con cui ha iniziato. Per rispetto di se stesso, dei suoi compagni di squadra, della Nazionale, del club che lo ha cresciuto – il grande Sporting -, per dare un esempio alle migliaia di bambini che muovono i primi passi nel calcio e per rispetto dei milioni di portoghesi che sono cresciuti ammirandolo”.

Martinez sotto pressione: il dilemma su Ronaldo titolare

Ora la domanda che tutti i tifosi del Portogallo si pongono è una sola: Cristiano Ronaldo sarà titolare nella prossima e decisiva sfida del Gruppo K contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro? Dopo la brutta prova all’esordio, Martinez lo ha difeso a spada tratta, ma le pressioni che sta ricevendo potrebbero spingere il ct a prendere una decisione clamorosa: lasciare Ronaldo inizialmente in panchina. In molti chiedono infatti di puntare su Gonçalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain accostato nelle ultime settimane al nuovo Milan in salsa portoghese di Ruben Amorim.