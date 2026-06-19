Cristiano Ronaldo, critiche anche in Portogallo: “La fine di un’era”. E il ct Martinez valuta una mossa clamorosa

Tempi duri per Cristiano Ronaldo, chi l’avrebbe mai detto. Il capitano del Portogallo, 41 anni, cinque volte Pallone d’Oro e quasi mille gol in carriera, è sempre più sotto attacco. Il suo ultimo Mondiale si sta rivelando un incubo: dopo essere stato criticato da Henry e Ibrahimovic, CR7 è finito nel mirino anche dell’ex Milan Boateng. Ma soprattutto è stato messo in discussione in patria, dove si parla addirittura della “fine di un’era”.
- Ronaldo nel mirino: critiche anche da Boateng
- Anche il Portogallo si divide: “La fine di un’era”
- Il consiglio a CR7 e le colpe di Martinez
- Martinez sotto pressione: il dilemma su Ronaldo titolare
Ronaldo nel mirino: critiche anche da Boateng
Ai microfoni di Fox Sports, Henry e Ibrahimovic non gli hanno perdonato l’egoismo con cui si è avventato su un pallone che Bruno Fernandes avrebbe dovuto soltanto spingere in rete. Bisogna ammetterlo: se il Portogallo non è andato oltre l’1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo all’esordio Mondiale è anche per via della prestazione negativa di Ronaldo.
L’ultimo, in ordine di tempo, a criticare la leggenda di Madeira è l’ex centrocampista di Milan e Sassuolo Kevin-Prince Boateng che, a SBS Sports, ha dichiarato: “Posso essere sincero? Se Ronaldo fosse un vero giocatore di squadra, si farebbe da parte e lascerebbe brillare i più giovani. Il Portogallo è una squadra migliore senza di lui. C’è troppa pressione quando è in campo, perché tutti vogliono passargli la palla. Se il Portogallo vuole andare lontano, penso che Ronaldo dovrebbe rinunciare ai riflettori. Lasciamo giocare gli altri”.
Anche il Portogallo si divide: “La fine di un’era”
Non tutte le critiche sono uguali. Perché se a metterti in discussione è il tuo stesso Paese, allora non si può far finta di nulla. Il quotidiano A Bola pubblica un editoriale firmato da Nuno Saravia, consulente e socio dello Sporting, il club in cui Cristiano è cresciuto nelle giovanili. E il contenuto è durissimo. “L’intero Paese gli deve moltissimo. Proprio per questo fa male assistere alla fine di un’era. A 41 anni Cristiano non è più il giocatore che era a 31. Non poteva esserlo. Il tempo, un avversario invincibile, colpisce tutti noi e ancor di più gli atleti professionisti, a prescindere dalla loro grandezza”, scrive Saravia.
Il consiglio a CR7 e le colpe di Martinez
Per l’editorialista di A Bola il primo responsabile di questa situazione è proprio Ronaldo, perché “non ha capito che è giunto il momento di farsi da parte in Nazionale”. Ma le responsabilità vanno condivise anche con il ct Roberto Martinez che, “sottomesso, non ha mai dimostrato la capacità o l’autorità di gestire questa transizione come l’interesse collettivo richiedeva. Il condizionamento psicologico e tattico causato dalla presenza di Ronaldo è evidente. Molti giocatori lo cercano eccessivamente, molte azioni finiscono per essere costruite intorno a lui e la squadra perde spontaneità”.
Infine, il consiglio rivolto al fuoriclasse portoghese: “È l’ora di ritirarsi con la stessa grandezza con cui ha iniziato. Per rispetto di se stesso, dei suoi compagni di squadra, della Nazionale, del club che lo ha cresciuto – il grande Sporting -, per dare un esempio alle migliaia di bambini che muovono i primi passi nel calcio e per rispetto dei milioni di portoghesi che sono cresciuti ammirandolo”.
Martinez sotto pressione: il dilemma su Ronaldo titolare
Ora la domanda che tutti i tifosi del Portogallo si pongono è una sola: Cristiano Ronaldo sarà titolare nella prossima e decisiva sfida del Gruppo K contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro? Dopo la brutta prova all’esordio, Martinez lo ha difeso a spada tratta, ma le pressioni che sta ricevendo potrebbero spingere il ct a prendere una decisione clamorosa: lasciare Ronaldo inizialmente in panchina. In molti chiedono infatti di puntare su Gonçalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain accostato nelle ultime settimane al nuovo Milan in salsa portoghese di Ruben Amorim.