Ronaldo come Lebron James, il Portogallo convoca Cristiano junior nell’Under 16: il sogno di giocare insieme si avvicina

Cristiano Ronaldo potrebbe allontanare ancora la possibilità del ritiro, la possibilità di giocare insieme al figlio diventa più concreta: il sogno già realizzato da Lebron e dal primogenito Bronny

Cristiano Ronaldo potrebbe eguagliare LeBron James e non solo come longevità nel mondo dello sport. Ma anche per la possibilità di giocare insieme al figlio così come accaduto al leggendario cestista dei Los Angeles Lakers nella scorsa stagione. Il campione portoghese potrebbe condividere presto il campo con il 15enne primogenito che porta il suo nome mettendo a segno l’ennesimo record della sua incredibile carriera.

Cristiano jr nell’Under16 del Portogallo

Un sogno che si avvicina per CR7 che vede la possibilità di giocare insieme al figlio sempre più concreta. Cristiano jr è infatti stato convocato per la prima volta dalla nazionale Under 16 del Portogallo per un torneo amichevole he si giocherà in Turchia dal 27 ottobre al 5 novembre nel quale parteciperanno anche i padroni di casa, il Galles e l’Inghilterra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Cristiano Ronaldo Junior

Il Portogallo mette alla prova Cristiano Ronaldo jr ma non è detto che la nazionale lusitana sia l’ultima fermata per il figlio maggiore del fenomeno che ora gioca in Arabia Saudita. Il 15enne è infatti in possesso di sei passaporti ma sembra aver scelto (almeno per il momento) di seguire le orme di papà. Il suo percorso con le giovanili lusitane è cominciato nell’Under 15 dover si è messo in evidenza vincendo la finale del torneo Vlatko Markovic. In tanti si contendono il possibile futuro del giovanissimo calciatore, oltre che col Portogallo, potrebbe infatti giocare anche con Stati Uniti, Capo Verde, Spagna, Inghilterra e persino l’Italia potrebbe trovare il modo di accoglierlo.

Il sogno di Lebron James

Padre e figlio insieme in campo, non è una cosa che si vede tutti i giorni, anzi è piuttosto una rarità. Ma se da una parte si prende in considerazione l’incredibile longevità di papà CR7 e dall’altra le tappe bruciate da Junior, allora sperare di riuscire a compiere il sogno si fa sempre più probabile. L’ultimo caso, solo quello più recente, di padre e figlio in campo è arrivato lo scorso anno quando LeBron James è sceso in campo in NBA insieme al figlio Bronny segnando la prima volta per il mondo NBA. In Italia era accaduto proprio nel basket con la presenza (ma non nella stessa squadra) di Dino e Andrea Meneghin che il 14 ottobre del 1990 si sfidarono indossando rispettivamente le casacche di Varese e Trieste.

Nel mondo del calcio non sarebbe una novità, nel 2015 il campione brasiliano Rivaldo (ammirato anche al Milan) divise il campo con il figlio Rivaldinho, mentre più recentemente Felipe Melo ha giocato in un’amichevole con la maglia del Fluminense insieme al figlio Davi.