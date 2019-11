Cristiano Ronaldo, possibile caso Juve-Portogallo

Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha convocato 25 giocatori per le gare di qualificazione a Euro2020 contro Lituania e Lussemburgo: tra questi c'è anche Cristiano Ronaldo, sostituito a Mosca in Champions per un fastidio al ginocchio che preoccupa la Juventus.

Interrogato su CR7, Santos si è espresso così: "Non ho sentito le parole di Sarri, le ho lette sui giornali ma non ho avuto altre indicazioni. L'importante è che tutti i giocatori che saranno con noi siano pronti a dare il meglio".

Questa la lista completa: portieri: Beto (Goztepe), José Sá (Olympiakos), Rui Patrício (Wolverhampton); difensori: Ricardo Pereira (Leicester), Nelson Semedo (Barcellona), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Ruben Dias (Benfica), Ruben Semedo (Olympiacos), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Mario Rui (Napoli); centrocampisti: Danilo Pereira (Porto), Ruben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Sporting Lisbona), Joao Mario (Lokomotiv Mosca), Joao Moutinho (Wolverhampton), Pizzi (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Psv), Daniel Podence (Olympiacos); attaccanti: André Silva (Eintracht Francoforte), e Gonçalo Paciencia (Eintracht Francoforte), Cristiano Ronaldo (Juventus), Eder (Lokomotiv Mosca), Diogo Jota (Wolverhampton).

