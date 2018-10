Cristiano Ronaldo, preoccupanti indiscrezioni da Las Vegas

Altro capitolo della bufera che sta investendo Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da Kathryn Mayorga: il quotidiano portoghese Correio de Mana è riuscito a contattare il portavoce della polizia di Las Vegas, che ha riaperto il caso dopo la denuncia della donna. “Le prove non sono scomparse. Sono ancora le stesse che sono state raccolte nel 2009 e sono ancora in nostro possesso. Certo non posso entrare in ulteriori dettagli”, è quanto spiega il portavoce, Jacinto Rivera, al quotidiano lusitano.

“Ronaldo sarà interrogato? Sicuramente, non sappiamo ancora quando accadrà. Lui è ovviamente fuori dal paese, ma ad un certo punto dovremo ascoltarlo. Quando c’è un indagine per un crimine, come stiamo facendo in questo caso, ovviamente dobbiamo interrogare la persona che è accusata di aver commesso il crimine”.

Intanto una delle ex di CR7, Raffaella Fico, lo difende ai microfoni di Radio1: “Quando succede una cosa del genere la si apprende sempre con stupore.Sono stata fidanzata con lui 11 mesi e posso dire che Cristiano è un ragazzo normale, tranquillo, semplice, è stato un vero gentiluomo con me. A casa come si comportava? Si allenava anche lì, faceva gli addominali dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali, ne avrà fatti 4-5 serie da 20″. La relazione della Fico con il fuoriclasse iniziò nell’estate del 2009: i due furono immortalati nel backstage del concerto di Elton John. Dopo 11 mesi di passione, il brusco addio.

Ruby ha smentito di voler denunciare Ronaldo. “Sono sconvolta. Ancora una volta vedo il mio nome strumentalizzato per altri fini”. Sono le parole scritte da Karima El Mahrough in un sms inviato questa mattina al suo legale Paola Boccardi. Lo riferisce il ‘Corriere della Sera’.

Ruby smentisce quanto riportato sul suo conto dai media nell’ambito delle accuse mosse dagli Usa al campione della Juventus e si riferisce all’articolo del tabloid inglese The Sun nel quale viene fatto anche il nome della El Mahrough, che in dichiarazioni di anni fa ai pm italiani aveva detto di aver conosciuto e aver avuto rapporti a pagamento col giocatore portoghese. Una vicenda poi smentita dalla stessa Karima. Per l’avvocato, si legge sulla ‘Gazzetta dello Sport’ “si tratta di fake news. “Certamente Karima negli ultimi anni non ha fatto alcuna dichiarazione che riguarda Ronaldo. L’unica cosa che vien da pensare leggendo le notizie dei media è che facciano riferimento alle dichiarazioni da lei fatte da diciassettenne in merito alle quali ha già reso smentita nel corso della sua testimonianza dibattimentale tre anni fa”.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 07:55