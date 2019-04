Cristiano Ronaldo regala una pasticceria a Georgina

Prendere una donna per la gola è sinonimo di successo quasi assicurato e se i protagonisti sono due vip come Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez la notizia è di fatto già pronta.

Una delle coppie più in del gossip non solo calcistico potrebbe infatti essere presto unita da un dettaglio… culinario molto particolare. Secondo indiscrezioni riportate dal "Il Corriere di Torino" il fuoriclasse portoghese della Juventus starebbe infatti lavorando all’apertura di una pasticceria a Torino.

Per il momento si tratta solo di un progetto e tutto è in divenire, dalla location al nome, anche se già circola l’ipotesi di un non originalissimo “Pasticceria Ronaldo”.

Ovviamente le cose sarebbero fatte in grande e se l’idea prenderà forma non si tratterà certo di un luogo destinato a passare inosservato, bensì di un locale super esclusivo e lussuoso, con una dedica speciale, proprio per la sua Georgina, fidanzata di Cristiano dal 2016.

Magari il negozio potrebbe diventare il primo di una catena di “boutique dei dolci” per quella che sarebbe solo l’ultima delle felici trovate del Ronaldo imprenditore, che non avrà il successo della versione calciatore, ma che continua a regalare progetti nuovi. L’ultimo in ordine di tempo è legato alla Insparya Hair Company, una clinica specializzata nel trapianto di capelli, inaugurata poche settimane fa a Madrid, curiosamente nell’immediata vigilia del ritorno degli ottavi di finale contro l’Atletico, gara in cui Ronaldo è stato protagonista con una tripletta, ma anche con un’esultanza che ha fatto discutere, pur non portando poi a nessuna squalifica.

CR7 sta lavorando per ritornare in campo il prima possibile dopo l’infortunio subito in Nazionale nella partita di qualificazione a Euro 2020 tra il suo Portogallo, campione d’Europa in carica, e la Serbia. La gara è finita 0-0, ma Ronaldo ha potuto giocarla solo fino al 30’ a causa della lesione muscolare, comunque di media entità, che lo ha costretto a saltare la gara di campionato contro l’Empoli e che lo farà restare fuori anche dalla trasferta di Cagliari. Nel mirino del portoghese il rientro per la gara contro il Milan in vista dell’andata dei quarti di Champions League contro l’Ajax del 10 aprile.

SPORTAL.IT | 01-04-2019 16:55