Cristiano Ronaldo resta in casa, ma non ferma gli allenamenti

Nonostante sia costretto a restare nella sua casa di Madeira, Cristiano Ronaldo non sospende gli allenamenti.

Lo stesso fuoriclasse della Juventus l'ha rivelato ai suoi follower attraverso Instagram, in cui è stato pubblicato un filmato in cui lo si vede nella sua villa in Portogallo mentre sfrutta una rampa in salita per effettuare alcuni faticosi scatti.

A fargli compagnia l'immancabile Georgina Rodriguez, autrice del video che ha poi personalmente postato sul suo profilo.

SPORTAL.IT | 08-04-2020 23:32