Juventus in volo, Andrea Pirlo riceve un ringraziamento speciale

Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Juventus , che anche sul campo del Genoa soffre come contro il Torino, risolvendo la pratica nel finale. Gara diversa perché a Marassi i bianconeri avevano trovato il vantaggio in avvio di ripresa, per poi farsi subito agguantare dall’ex Sturaro.

Poi i due calci di rigore trasformati da Cristiano Ronaldo hanno consentito ai bianconeri di tenere il passo delle prime.

Gara speciale per CR7 , alla centesima presenza con la maglia della Juventus in campionato, bagnata da una doppietta che permette di aggiornare statistiche sempre più abbaglianti.

14 gol stagionali complessivi, 10 dei quali in campionato, 79 totali in bianconero e 30 nell’anno solare .

Niente male, così al termine della partita Ronaldo ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, lasciandosi andare ad un elogio particolare nei confronti di Andrea Pirlo : “Sono contento per il record personale, ma l’obiettivo erano i tre punti. Dopo aver affrontato una squadra come il Barcellona si ha più fiducia per giocare contro una squadra come il Genoa che ha fatto una partita difensiva. Dopo la Champions è sempre complicato giocare, ma il mister ci ha dato quello di cui avevamo bisogno. Abbiamo capito che dovevamo cambiare chip e lo abbiamo fatto”,

Queste invece le parole dello stesso Pirlo a fine gara: “Sapevamo che dovevamo cancellare la partita di mercoledì e che il Genoa si sarebbe chiuso. Però siamo stati bravi ad avere pazienza, ad avere il dominio del gioco e a sfruttare le nostre occasioni. Peccato per il gol subito perché ormai avevamo sbloccato la partita, invece di marcare in area abbiamo guardato. Però siamo stati bravi a reagire subito e a conquistare una vittoria determinante per il nostro cammino”.

A Marassi primo gol stagionale in campionato per Paulo Dybala . Pirlo gongola, ma non si accontenta: “Paulo sta meglio, aveva bisogno di questo gol per sbloccarsi sia mentalmente che fisicamente. Adesso che è tornato al gol ci aspettiamo ancora di più. Se lo meritava perché era alla ricerca di questo gol e della prestazione da un po’di settimane, era molto importante tornare al gol. L’abbraccio va anche al merito di tutta la squadra che lo ha sempre supportato in queste partite, anche se non riusciva a trovare la gioia personale”.



OMNISPORT | 13-12-2020 21:01