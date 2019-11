Cristiano Ronaldo risponde a modo suo: 3 gol con il Portogallo

Serata di grazia per Cristiano Ronaldo, mattatore assoluto con la maglia del Portogallo dopo le tante discussioni di questi giorni sulle sue condizioni fisiche e atletiche. Tante parole prima di una partita, Portogallo-Lituania, che CR7 gioca a modo suo e firma con tre gol. Finirà poi 6-0 per i lusitani, ma la prestazione di CR7 riesce addirittura ad oscurare il risultato della partita.

Ad aprire le danze un calcio di rigore, trasformato dopo appena 7 minuti, il bis al 22' con un destro a giro imparabile per il portiere avversario Setkus, quindi un colpo da biliardo a chiudere la sua personale missione al 65': quella di riprendere il discorso rimasto in sospeso con il gol, e soprattutto le polemiche sorte dopo le sostituzioni con Lokomotiv Mosca e Milan, e le voci su un ginocchio malconcio.

D'altra parte CR7 in questo solo 2019 ha già segnato qualcosa come 13 gol per la sua nazionale, con cui ha giocato 9 partite. Di questi ben dieci sono arrivati nelle ultime 5 apparizioni con il Portogallo, che ormai lo ha visto festeggiare in tutto 98 volte: il record di Ali Daei dell'Iran (primatista assoluto per i gol in nazionale) è lontano solo 11 marcature.

Di Pizzi, Bernardo Silva e Paciencia le altre tre marcature, prima di una nuova sostituzione, quella chiamata dal ct Santos all'83'. Ma questa volta l'uscita dal campo non è polemica, da parte di un Cristiano Ronaldo padrone della sua Nazionale.

E chissà ora come sarà il faccia a faccia promesso da Leonardo Bonucci, e più in generale il ritorno a Torino dopo le parole di fuoco pronunciate alla vigilia di questo match.

Probabilmente però tutto questo non conta: l'importante è che Cristiano Ronaldo si è dimostrato ancora pienamente CR7, ed è una forza di cui oltre al Portogallo può disporre solo ed esclusivamente la Juventus.

E con i tanti impegni che attendono i bianconeri questa non può che essere la migliore notizia possibile.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 23:41