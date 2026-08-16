Intervenuto sulle colonne di Vogue, Cristiano Ronaldo annuncia a sorpresa la possibilità di appendere presto gli scarpini al chiodo. A pochi giorni dall’ammissione di Lionel Messi, anche CR7 potrebbe presto dire addio al calcio giocato. “Probabilmente questo è il mio ultimo anno da calciatore, e voglio lasciare una eredità spettacolare. Ho già pianificato il mio futuro. Ho così tante cose di cui occuparmi che dirne solo una è difficile. Il calcio potrebbe lasciare un grande vuoto, devi riempire il tuo tempo in vari modi, non solo uno”, ha spiegato il fuoriclasse portoghese, che ha poi aggiunto: “Vorrei anche divertirmi di più, viaggiare di più, guardare e giocare a padel, cosa che mi piace molto, e continuare a godermi ciò che ho guadagnato, anzi, quello che abbiamo guadagnato. Perché, dopotutto, sono passati 25 anni con molti sacrifici”. Ad appena 24 lunghezze dal gol numero mille e con una stagione con Al-Nassr a disposizione, CR7 è pronto a scrivere l’ultimo pezzo di una carriera leggendaria. Ripercorriamolo in alcuni dei suoi momenti più iconici.
Ronaldo annuncia il ritiro: “Può essere il mio ultimo anno”. I momenti più iconici della carriera di CR7
Il fuoriclasse portoghese ha annunciato in una recente intervista la volontà di chiudere la carriera al termine della stagione. Ecco alcuni dei momenti più memorabili di una carriera iconica
La prima Champions e il primo Pallone d’Oro (2008)
Arrivato a Manchester nel 2003, al quinto anno con i Red Devils, Cristiano firma con un gol in finale nel derby inglese contro il Chelsea la conquista della Champions League. La ciliegina sulla torta di una stagione che gli vale il primo Pallone d’Oro in carriera.
Il Siuu al Pallone d’Oro (2015)
Dopo il successo del 2008 e quello del 2013 che aveva spezzato il dominio quadriennale di Lionel Messi, nel 2014 Cristiano fa tre mettendo in fila il secondo consecutivo. Un successo festeggiato sul palco di Zurigo il 12 gennaio 2015 con l’iconico Siuu.
L’Europeo col Portogallo (2016)
Nel 2016 Cristiano guida il Portogallo fino alla finale dell’Europeo. La gara decisiva si gioca allo Stade de France proprio contro i padroni di casa transalpini e vede Ronaldo alzare bandiera bianca dopo nemmeno mezz’ora. CR7 esce in lacrime e in barella, ma non abbandona i compagni e guida la squadra dalla panchina accanto al ct Roberto Martínez. Alla fine, dopo lo 0-0 durante i tempi regolamentari, è la cavalcata di Eder al 110’ a piegare i Blue di Didier Deschamps e regalare ai lusitani il primo titolo.
La rovesciata alla Juve (2018)
Il 3 aprile 2018, Cristiano mette a segno una delle reti più belle della sua carriera (e non solo). Al cospetto di un certo Buffon, Ronaldo sigla il raddoppio del Real Madrid a Torino nell’andata dei quarti di finale di Champions con una rovesciata da capogiro. Un gesto tecnico incredibile, che si prende gli applausi a scena aperta anche dei tifosi della Juventus.
La rimonta contro l’Atletico Madrid (2019)
La stagione successiva, Cristiano sbarca in bianconero e il 12 marzo 2019 regala una notte magica a tutti i tifosi della Vecchia Signora. Dopo la sconfitta 2-0 dell’andata – con tanto di scontro a distanza con Diego Simeone –, il portoghese regola l’Atletico Madrid con una tripletta al ritorno e risponde a modo suo al Cholo portando la Juve ai quarti di finale di Champions League.
La prima Nations League (2019)
Pochi mesi e il 9 giugno il Portogallo vince la prima edizione della Nations League. Anche in quel caso, a trainare i lusitani nella competizione è CR7 che mette a segno 3 reti e si laurea capocannoniere. In finale, decide la rete di Guedes dopo un’ora di gioco. Al momento di ritirare il trofeo, Cristiano regala una delle espressioni più iconiche della sua carriera. Nel 2025 arriva anche la seconda Nations League.