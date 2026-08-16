Ronaldo annuncia il ritiro: “Può essere il mio ultimo anno”. I momenti più iconici della carriera di CR7

Il fuoriclasse portoghese ha annunciato in una recente intervista la volontà di chiudere la carriera al termine della stagione. Ecco alcuni dei momenti più memorabili di una carriera iconica

Intervenuto sulle colonne di Vogue, Cristiano Ronaldo annuncia a sorpresa la possibilità di appendere presto gli scarpini al chiodo. A pochi giorni dall’ammissione di Lionel Messi, anche CR7 potrebbe presto dire addio al calcio giocato. “Probabilmente questo è il mio ultimo anno da calciatore, e voglio lasciare una eredità spettacolare. Ho già pianificato il mio futuro. Ho così tante cose di cui occuparmi che dirne solo una è difficile. Il calcio potrebbe lasciare un grande vuoto, devi riempire il tuo tempo in vari modi, non solo uno”, ha spiegato il fuoriclasse portoghese, che ha poi aggiunto: “Vorrei anche divertirmi di più, viaggiare di più, guardare e giocare a padel, cosa che mi piace molto, e continuare a godermi ciò che ho guadagnato, anzi, quello che abbiamo guadagnato. Perché, dopotutto, sono passati 25 anni con molti sacrifici”. Ad appena 24 lunghezze dal gol numero mille e con una stagione con Al-Nassr a disposizione, CR7 è pronto a scrivere l’ultimo pezzo di una carriera leggendaria. Ripercorriamolo in alcuni dei suoi momenti più iconici.