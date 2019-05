Cristiano Ronaldo rivela: 'Mi chiedono di tornare al Real'

Cristiano Ronaldo in un'intervista ad Icon, supplemento di El Pais, ha confessato che la Spagna e Madrid un poco gli mancano: "In Spagna cammino a testa alta, so che la gente mi ama e so che ho dato tutto per il Real Madrid, e che il Real mi ha dato altrettanto. Per strada mi fermano e mi dicono 'Cris, torna a casa, questa è sempre casa tua'. Mi piace sentirlo. Il Barcellona? Lì è diverso, quelle volte che ho giocato lì non ho sentito l'amore della gente ma è normale, c'è stata sempre rivalità e non è un problema".

CR7, che nei blancos ha giocato per ben 9 stagioni vincendo tutto più volte, ha aperto alcune attività proprio nella Capitale spagnola: "Lì mi hanno trattato bene, volevo dare loro dei posti di lavoro a prescindere dai miei problemi col fisco".

"Io vedo il calcio come una missione: andare in campo, vincere, migliorarmi. Non nego che alle volte mi dà fastidio e mi stanca dover dimostrare tutti gli anni che sono bravo. Ma ho quello che ho grazie a questa pressione di dover dimostrare sempre qualcosa, anche a chi mi sta intorno", ha spiegato il cinque volte Pallone d'Oro.

"La gente sta sempre a giudicarti: 'E' finito ormai, ha 33, 34, 35 anni, dovrebbe smettere'. E tu vuoi sorprenderli. So che mi vedono come una persona che non puo' mai avere un problema ma perché identificano il successo col denaro. Come può essere triste Cristiano se è ricco? Ma lo capisco e so che sono lì col fucile puntato aspettando che io sbagli un rigore o una partita cruciale. Fa parte della vita e devo essere preparato", ha spiegato il fuoriclasse lusitano.

Nella prima parte dell'intervista, Ronaldo aveva parlato della sua esperienza a Torino: "La prima cosa che faccio quando arrivo in una squadra nuova è essere me stesso. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juventus mi sono adattato perfettamente. Hanno visto che non sono un venditore di fumo".

SPORTAL.IT | 03-05-2019 17:42