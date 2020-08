Cristiano Ronaldo rompe gli indugi sul proprio futuro

Attraverso un lungo post su Instagram Cristiano Ronaldo ha rotto gli indugi sul proprio futuro. Anche nella prossima stagione indosserà la casacca bianconera della Juventus, club con cui tra l’altro ha ancora due anni di contratto.

“Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai – ha scritto il portoghese -. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff Juventus, lavoriamo ancora una volta per conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo! Abbattendo i record. Superando gli ostacoli. Vogliamo vincere titoli e raggiungere obiettivi personali. Per fare di più e meglio ancora e ancora. Per arrivare più in alto e per avere successo in tutte le sfide che possono arrivare sulla nostra strada. Rendere ogni anno un’avventura migliore di quella precedente e vincere tutto per i nostri fan e sostenitori. Essere portatori di questa passione straordinaria e unica che è la Juventus, e tenerne fede alla sua storia, elevando il nostro nome, i nostri valori e i nostri standard il più in alto possibile. Siamo la Juventus! Siamo i campioni! Siamo tornati e più forti che mai! Contiamo su di voi! Tutti insieme! Fino Alla Fine!”.

Nelle prime due stagioni in bianconero il fuoriclasse ex Real Madrid è stato decisivo in campionato e ha dato un grandissimo contributo in Champions League, l’obiettivo per il quale si è trasferito in bianconero ma che nei due anni di sua presenza la Juventus non ha neanche sfiorato. CR7 e compagni ora ci riproveranno con un nuovo allenatore: Andrea Pirlo, che ha preso il posto di Maurizio Sarri, la cui esperienza a Torino è durata una stagione soltanto. Il bresciano aveva subito fatto sapere che Ronaldo, a differenza di Higuain, era al centro del suo progetto e ora può tirare un sospiro di sollievo.

OMNISPORT | 27-08-2020 18:12