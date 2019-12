Cristiano Ronaldo sconcertato per il ko: il gesto e il retroscena

Cristiano Ronaldo ha preso malissimo la sconfitta in Supercoppa, la sua prima finale persa dopo 12 vittorie consecutive. Dopo il ko nella Supercoppa Spagnola del 2014, CR7 aveva inanellato una serie di successi (tra cui quattro Champions League e la Nations League con il Portogallo) interrotta a Riad. L'attaccante della Juventus non si aspettava il ko con la Lazio e al momento della premiazione ha evitato la stretta di mano e si è subito tolto la medaglia di consolazione: gesti che hanno fatto immediatamente il giro della rete.

Ronaldo arrivava in Arabia Saudita in un ottimo momento di forma, e al King Saud Stadium era di gran lunga il più acclamato: la sconfitta lo ha ferito e deluso, come testimonia il suo sguardo al momento della premiazione e al rientro negli spogliatoi.

Neanche il tridente praticamente "imposto" a Maurizio Sarri ha funzionato. Il tecnico toscano nel dopo gara però non ha bocciato del tutto la disposizione tattica: "State parlando sempre del tridente ma abbiamo perso con un centrocampista in più… Non ritengo i tre responsabili della sconfitta, hanno fatto la gara che dovevano. C'è amarezza ma guardo avanti, non mi piango addosso, non mi risolve problemi".

Un po' di nervosismo in campo tra Pjanic e Bonucci, che hanno battibeccato nel secondo tempo di Riad. Dopo la gara il capitano bianconero ha minimizzato e spiegato così il ko: "Va dato assolutamente merito alla Lazio per aver disputato una grande partita. Sapevamo fossero in condizione fisica e anche psicologica ottimale, noi all'inizio abbiamo pagato forse un po' a livello di aggressività. Però nel primo tempo siamo riusciti a portare la partita in pareggio, poi nel secondo abbiamo subito questo gol fortuito su una spizzata sul secondo palo, dove sapevamo che loro potevano metterci in difficoltà giocando con i quinti e attaccando con le punte, e la partita è andata così".

"Peccato, era un trofeo a cui tenevamo. Abbiamo trovato davanti una squadra che sta dimostrando di essere superiore agli altri anni, va dato merito anche ai vincitori. Noi adesso cerchiamo di recuperare la condizione fisica ottimale in questa sosta, perché all'inizio del 2020 ci aspettano due partite molto importanti".

SPORTAL.IT | 23-12-2019 12:50