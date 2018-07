Cristiano Ronaldo si è presentato con il botto

E’ arrivato il momento di Cristiano Ronaldo in veste di nuovo calciatore della Juventus.

Con un paio di minuti di ritardo sul programma il portoghese si è presentato davanti ai giornalisti in compagnia del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici.

“La Juventus è una delle migliori squadre al mondo, è una decisione presa da tempo ed è stata facile. Sono una persona a cui piace pensare al presente, mi godo il calcio, sono ancora molto giovane e mi sono sempre piaciute le sfide. E’ stata una carriera da sogno che mai avrei pensato di potere vivere. Sono molto preparato per questa sfida, mi sento tranquillo e molto fiducioso. E’ una sfida grandissima, i giocatori della mia età, con tutto il rispetto, vanno in altri Paesi, come il Qatar o la Cina. Non volterò mai le spalle alla nazionale portoghese” ha detto.

“Con il Real ho avuto una storia brillante, ringrazio i miei tifosi madridisti ma ora sono proiettato su questa sfida, non devo dimostrare niente a nessuno, ma mi piacciono le sfide e voglio lasciare un segno anche nella storia della Juventus: non sono mai contento né soddisfatto. Arrivo in un campionato difficile, molto tattico, ma a me piace sperimentare. La fortuna aiuta ma uno se la cerca anche” ha aggiunto CR7.

“So che la Champions League è un trofeo che tutte le squadre vogliono vincere, c’è la possibilità di farcela, ma noi lotteremo per tutti i trofei: dobbiamo stare tranquilli e concentrati perché la Champions è molto difficile da vincere, la Juventus non l’ha vinta perché le finali sono sempre un’incognita, ma bisogna lasciare andare le cose in maniera naturale” ha proseguito l’asso portoghese.

“E’ stato un momento speciale, essere accolto in questo modo ti dà motivazione. Darò risposte nel campo” ha aggiunto Ronaldo parlando del suo primo impatto con la tifoseria della Juve da calciatore bianconero.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 18:55