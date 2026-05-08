Ronaldo, tanti saluti a Inzaghi: gol, lite, sfottò e vittoria. Al Nassr a un passo dal titolo

Il tris di Joao Felix e la rete del portoghese avvicinano la squadra al titolo saudita: inizia il conto alla rovescia per lo scontro diretto di martedì con Inzaghi

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’Al Nassr non stecca nell’anticipo ed espugna il campo dell’Al Shabab con il risultato finale di 4-2. Successo fondamentale per il titolo per la squadra di Cristiano Ronaldo: primato consolidato e +5 momentaneo sull’Al Hilal, seppur con una gara in più a referto. Match vibrante, acceso anche dagli spalti con cori di scherno all’indirizzo del portoghese. Pratica archiviata, ora scatta ufficialmente il conto alla rovescia. Tutti i riflettori sono puntati sul big match tra CR7 e l’undici di Simone Inzaghi. Uno scontro diretto decisivo per l’assegnazione del titolo, eventualmente il primo in territorio saudita del portoghese.

Show di Joao Felix, 100esimo gol arabo per CR7

L’Al Nassr non sbaglia e supera l’Al Shabab in un incrocio importantissimo per il titolo. L’atmosfera si scalda già nel pre-partita. CR7 prima concede un momento di tenerezza a un bambino, mimando il suo celebre gesto del “calma” tra i sorrisi, poi cambia registro incrociando lo sguardo di Ali Al-Bulaihi. Uno scambio di battute tra il cinque volte Pallone d’Oro e il difensore dell’Al Shabab, quest’ultimo già noto per il faccia a faccia con Messi ai Mondiali 2022.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pronti via e l’Al Nassr si porta in doppio vantaggio con Joao Felix. I padroni di casa reagiscono con Carrasco, che accorcia le distanze. Nella ripresa, l’Al Shabab scende in campo con aggressività, schiacciando la squadra di Jesus nella propria metà campo. Ma, nel momento di massima sofferenza, sale in cattedra il fuoriclasse. Al 75′, Cristiano Ronaldo sfrutta l’assist di Mané per l’1-3: 100esimo gol in Saudi League e il 972esimo in carriera. Nel finale, il sussulto di Al-Bulaihi riapre momentaneamente i giochi, ma è ancora Joao Felix a chiudere i conti.

La provocazione a Ronaldo: la risposta del portoghese

Match acceso anche sugli spalti. Dalle tribune piove il più classico degli sfottò per Cristiano Ronaldo: “Messi! Messi! Messi!”. Una provocazione ormai fissa alle latitudini saudite, a cui CR7 decide di rispondere con sarcasmo. Il portoghese si volta verso i tifosi, iniziando a ballare a tempo sul coro, chiudendo il siparietto con un pollice alzato. Per calmare le acque e invitare il numero sette a riportare l’attenzione esclusivamente sul campo è stato necessario l’intervento di due compagni di squadra.

Martedì lo scontro diretto

Volata scudetto incandescente in Saudi League. Il duello per il titolo è ridotto a un affare a due tra l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Al momento la classifica sorride a CR7, sempre più a ridosso del traguardo dei mille gol in carriera: la sua squadra gestisce un tesoretto di cinque lunghezze sull’ex tecnico nerazzurro, che ha però una partita in meno. Il calendario serve l’epilogo perfetto. Martedì va in scena lo scontro diretto che vale il titolo.

Clicca qui per le ultime news sulla Saudi League