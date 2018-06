Cristiano Ronaldo sorprende tutti

Una tripletta al Mondiale vale bene una notte da modesto. Cristiano Ronaldo irrompe sulla scena di Russia 2018 rifilando tre schiaffi alla Spagna dei tanti compagni al Real Madrid e salvando il Portogallo nella prima partita del girone.

Un rigore (dubbio), un contropiede e una punizione magistrale spingono sempre più nella storia Cristiano, che però, per una volta, a fine partita si smarca dagli inevitabili elogi: “Da tanti anni lavoro per questo, per vivere giornate così. Ho molta fiducia in me stesso, ma non è giusto dare meriti solo a me. Ci tengo a sottolineare lo spirito di reazione di tutta la squadra: ci siamo trovati sotto dopo essere passati in vantaggio ma non ci siamo mai arresi, e alla fine questo pareggio per 3-3 contro la Spagna è un risultato giusto. Loro hanno avuto più controllo del gioco, ma noi abbiamo sfruttato le occasioni create. Abbiamo tutto per fare un buon Mondiale, dopo aver tenuto testa a una delle favorite”.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 23:35