Cristiano Ronaldo e il suo ultimo, singolare acquisto

Nel 2019, considerando solo il campionato, Cristiano Ronaldo ha segnato appena sei reti. Numeri non all’altezza del fuoriclasse portoghese e resi ancora più amari dai cinque gol realizzati nella fase ad eliminazione diretta della Champions League tra Atletico Madrid e Ajax.

Solo i primi tre dei quali, segnati ai Colchoneros nel ritorno degli ottavi, sono però serviti alla Juventus per fare strada in Champions, percorso poi interrotto ai quarti contro gli olandesi, che si sono imposti a Torino per 2-1 dopo che Ronaldo era andato a segno sia all’Allianz Stadium che nell’andata ad Amsterdam.

CR7, che ha assicurato società e tifosi circa la volontà di restare a Torino anche nella prossima stagione, con già in mente l’obiettivo Istanbul 2020, sede della finale della prossima Champions, pare avere comunque già dimenticato la delusione.

Secondo quanto riportato da “Marca”, infatti, la passione di Cristiano per i motori ha portato a un altro acquisto abbastanza… significativo.

Ronaldo potrebbe infatti essere il misterioso acquirente di una fuoriserie da urlo, una Bugatti in unico modello, chiamata ‘La Voiture Noire’, presentata dal noto marchio francese in occasione dello scorso Salone di Ginevra.

Il costo è di undici milioni di euro, il prezzo più alto di sempre per un’automobile, ma che non può certo spaventare uno come il numero 7 della Juventus che ha nei propri box altri bolidi paragonabili.

Il pezzo da collezione in questione ha 1500 cavalli e può raggiungere la velocità di 420 km/h.

L’unico inconveniente riguarda le tempistiche perché, come quasi tutti i sogni, anche questo gioiellino si farà aspettare non essendo pronta prima di due anni. Cristiano potrà quindi impugnarne il volante solo nel 2022, ultimo anno del contratto con la Juventus. Quando, sperano i tifosi, le preziose mani del portoghese dovrebbero già aver impugnato la Coppa con le orecchie…

SPORTAL.IT | 30-04-2019 14:36