Cristiano Ronaldo, task force da un milione di euro

Cristiano Ronaldo ha assunto una vera e propria task force per difendersi dalle accuse di stupro mosse dalla statunitense Kathryn Mayorga. Secondo quanto riportano i giornali inglesi l'attaccante della Juventus per la strategia difensiva avrebbe speso un milione di euro circa. Oltre al legale di Las Vegas, Peter S. Christiansen, Ronaldo starebbe allestendo una supersquadra che includerebbe un esperto di medicina legale, un ex agente di polizia e un addetto alle pubbliche relazioni.

Nelle ultime ore si è tornato a parlare del presunto hackeraggio dei documenti in mano alla rivista tedesca "Der Spiegel": "Questa è un'elaborata e deliberata campagna di diffamazione basata su documenti digitali rubati e facilmente manipolabili – ha spiegato l'avvocato -. Sono a conoscenza del fatto che nel 2015 decine di entità di molti settori diversi in tutta Europa, compresi alcuni studi legali, hanno subìto violazioni e i loro dati elettronici sono stati rubati. L'accordo con la Mayorga? Non fu assolutamente una confessione di colpevolezza, ma un tentativo di evitare di distruggere la reputazione di Cristiano Ronaldo costruita su duro lavoro, atletismo e onore".

Dalla sua parte si è schierata la modella e attrice rumena Madalina Ghenea, amica di CR7: "Mi pare incredibile. Ho girato con lui lo spot per un profumo e mi è parso un uomo integro, dedito alla famiglia, mi ha persino aiutata per una raccolta fondi della mia associazione. Lo rispetto molto. Se mi ha invitata a cena? Macché. È arrivato sul set, abbiamo girato quattro ore, ed è andato via. Un gentleman. Ma anche qui, chimica meno di zero".

Intanto il fuoriclasse bianconero si svaga seguendo suo figlio Cristiano Jr, che nella partita dei Pulcini della Juventus ha dato spettacolo segnando una doppietta contro il Torino. La prima rete del fenomeno in erba è arrivata al termine di un bello slalom che ha lasciato inermi due avversari, la seconda è un bel destro in diagonale. Il tutto svolto con una naturalezza assoluta, degna del papà, che orgoglioso ha postato poi su Instagram le prodezze del figlio. In poche ore il video è stato cliccato da venti milioni di persone.

SPORTAL.IT | 15-10-2018 13:00