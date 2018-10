Cristiano Ronaldo torna a Manchester dove tutto iniziò

Cristiano Ronaldo tornerà a giocare una partita con la maglia della Juventus in Champions League, dopo la squalifica dovuta all’espulsione, molto discussa, contro il Valencia.

Non sarà una partita banale per il portoghese, visto che gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno affrontare il Manchester United di Josè Mourinho all’Old Trafford.

Squadra e stadio che hanno lanciato l’asso di Madeira nel grande calcio, gli hanno permesso di vincere la prima Champions League nel 2008, mentre Mou è stato suo allenatore al Real Madrid, periodo vissuto fra alti e bassi nel rapporto personale fra i due.

Intervenuto nella consueta conferenza di vigilia, il numero 7 bianconero ha dichiarato: “Tornare a Manchester è un’emozione molto grande, quando sono stati sorteggiati i gironi di Champions e abbiamo pescato lo United mi sono ricordato della storia che ho scritto qui, abbiamo vinto tutto e mi ricordo l’affetto incredibile di Manchester”.

“Abbiamo 6 punti nel girone, siamo in un’ottima posizione, sono contento di tornare dopo la squalifica. Se vinciamo siamo praticamente qualificati, ma se segno, come ho fatto con il Real, non esulto per rispetto nei confronti dei tifosi. Sarà una gara difficile contro una grande squadra – ha continuato il cinque volte Pallone d’Oro – ma se giochiamo come sappiamo, abbiamo la possibilità di portare a casa i tre punti. Mi aspetto una grande partita contro una squadra fantastica che ha un allenatore con grande esperienza. I miei primi 100 giorni alla Juve? Mi sto divertendo molto qui, i compagni mi hanno subito aiutato ad ambientarmi nel campionato italiano. Questo è un club fantastico”.

Ultima battuta sul caso di presunte violenze sessuali avanzato dalla Mayorga: “Io sono un esempio dentro e fuori dal campo. Sono contento, ho una bella famiglia, sto bene. Tutto il resto non mi turba e alla fine si saprà la verità”.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 20:15