Cristiano Ronaldo torna sulle accuse

Cristiano Ronaldo è tornato a parlare delle accuse provenienti dagli Stati Uniti e lo ha fatto con ‘France Football’ in un’intervista che uscirà nei prossimi giorni e della quale è stato divulgato un breve estratto.

“Ho spiegato la situazione alla mia compagna mentre mio figlio è ancora troppo piccolo per capire – ha raccontato il cinque volte ‘Pallone d’Oro’ -. Il peggio è stato per mia madre e per le mie sorelle. Sono sbalordite e nello stesso tempo arrabbiate. E’ la prima volta che le vedo così”.

L’impatto del fuoriclasse portoghese con il campionato italiano è stato impressionante. E’ il calciatore che ha tirato di più in porta e le sue reti sono state fondamentali per consentire alla Juventus di prendere in largo nella classifica (nove vittorie e un solo pareggio, in casa con il Genoa). Sabato, a Empoli, è stato il protagonista assoluto della rimonta bianconera con i toscani, realizzando una doppietta: un gol su rigore e uno con un missile dalla distanza.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 14:40