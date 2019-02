Cristiano Ronaldo trascina la Juve e dedica il gol a Dybala

La Juventus si impone per 3-0 a Reggio Emilia sul Sassuolo nel primo posticipo della 23esima giornata di serie A. La squadra di Allegri va a segno con Khedira, Emre Can e Cristiano Ronaldo, che al momento dell'esultanza mima il gesto di Dybala: una dedica speciale per l'argentino, in panchina per la seconda gara consecutiva (la Joya entra solo all'83'). La Vecchia Signora sale a 63 punti a +11 dal Napoli secondo, Sassuolo undicesimo a 30.

Non è una Juve brillante, e anche nel primo tempo i bianconeri al Mapei Stadium dimostrano di non essere ancora al massimo: la squadra di Allegri fatica ad entrare in partita, e rischia di essere sopresa subito in avvio, quando un errore di Rugani lancia Djuricic che cade in area dopo essere stato toccato da Szczesny. Dopo il no di Mazzoleni interviene il Var, non è rigore perché il portiere polacco prende il pallone.

I campioni d'Italia con il passare dei minuti prendono campo, e al 23' trovano l'1-0 alla prima palla gol: Consigli sbaglia, Ronaldo recupera il pallone e tira violentemente sul portiere neroverde, sulla ribattuta Khedira è il più veloce e non sbaglia.

Il vantaggio permette alla Juve di dosare le forze e di gestire sapientemente il risultato, mentre i padroni di casa stentano a trovare la reazione. Nel finale di tempo Khedira sfiora il raddoppio di testa.

Ad inizio ripresa Rugani ha una grande occasione per raddoppiare ma non è preciso di testa, poi è Berardi a divorare clamorosamente la rete del pareggio sparando a lato a porta vuota dopo un errore marchiano di Szczesny. I cambi di De Zerbi (Matri e Boda dentro per Babacar e Djuricic) non sbloccano il Sassuolo, e dopo altre due occasioni nitide di Bernardeschi e De Sciglio la Vecchia Signora raddoppia con la sua stella Cristiano Ronaldo.

Puntuale arriva la rete di CR7, al diciottesimo gol in campionato: al 70' di testa su imbeccata perfetta di Pjanic segna il 2-0 che mette la partita in ghiaccio. Il cinque volte Pallone d'Oro esulta come Dybala, portandosi la mano agli occhi: una chiara dedica all'argentino rimasto in panchina.

Nel finale entra proprio la Joya, che innesca l'azione del terzo gol: esterno per Ronaldo che gira subito per Emre Can, bravo a battere in diagonale Consigli.

