Cristiano Ronaldo, un amico dà un indizio per il futuro

Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Italia pochi giorni prima che nel nostro paese dilagasse la pandemia del Coronavirus. Un ictus che aveva colpito sua madre ne aveva messo in dubbio la presenza anche per la partita contro l’Inter, ma il portoghese non è voluto mancare, per poi tornare al capezzale della signora Dolores, che si è poi ripresa.

Dopo Pasquetta, in vista della probabile ripresa del campionato, CR7 farà ritorno in Italia, ma in queste settimane si sono diffuse diverse voci su un suo possibile e clamoroso addio anticipato ai colori bianconeri.

Dalla Spagna rimbalzano ciclicamente indiscrezioni su un ritorno di fiamma del Real Madrid, complici i rapporti più distesi con Florentino Perez, dopo che proprio la rottura con il presidente dei Blancos fu alla base della partenza di Ronaldo da Madrid.

Voci però al momento non confermate, mentre più “preoccupanti” per la Juventus sono le parole di un amico di Cristiano, nonché compagno di Nazionale, come José Fonte. Ai microfoni di ‘TalkSport’, il difensore del Lilla ha dichiarato che Ronaldo “ha sempre lasciato la porta aperta al Real”.

“So che ama Madrid, questo è certo – ha aggiunto Fonte – È normale che sia così, parliamo di uno dei club più grandi al mondo, se non il più grande. Ha ancora molti, molti amici lì e ha sempre lasciato la porta aperta. Quindi non sarei sorpreso se tornasse al Real”.

Ronaldo ha conquistato con il Real quattro Champions League e due edizioni della Liga ed ha presenziato lo scorso al Clasico vinto dalla squadra di Zinedine Zidane sul Barcellona. La Juventus è comunque forte dell’ultimo anno di contratto che lega il portoghese ai bianconeri, pronto per dare un nuovo assalto alla Champions dopo la delusione patita nella scorsa stagione nei quarti contro l’Ajax.

Prima però c’è da ribaltare la sconfitta di misura subita contro il Lione nell’andata degli ottavi: la Juventus confida in un’altra notte magica di Cristiano, come quella della scorsa stagione contro l’Atletico Madrid, quando una tripletta del portoghese trascinò la squadra di Allegri alla rimonta dopo il ko dell’andata.

SPORTAL.IT | 09-04-2020 20:35