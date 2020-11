Cristiano Ronaldo, un record dietro l'altro: l'annuncio della Juve

Cristiano Ronaldo stende il Cagliari in quattro minuti e abbatte un altro record: è il primo giocatore nella storia della Juventus ad essere andato a segno in tutte le sue prime cinque presenze stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Un altro primato raggiunto per CR7, che ha appaiato l’altro veterano Zlatan Ibrahimovic nella classifica marcatori con 8 gol.

A una settimana dall’aggancio a Ferenc Puskas a quota 746 reti tra club e nazionale, che ne fanno il quarto bomber nella storia del calcio, non si stanca di infrangere record Ronaldo, che dopo il gol all’esordio con la Samp e la doppietta con la Roma aveva dovuto saltare causa Covid le partite contro Crotone e Verona. Al rientro il cinque volte Pallone d’Oro ha però ripreso a bombardare le porte della Serie A, segnando una doppietta contro lo Spezia, andando in gol contro la Lazio e due volte sabato sera contro i sardi.

Una forma strepitosa che neanche le voci di un suo presunto addio alla Juve a fine stagione sembrano influenzare. A tale proposito è arrivata la posizione ufficiale della Juventus, per voce del direttore sportivo Fabio Paratici, che ha fortemente negato una partenza di Ronaldo il prossimo giugno.

“Posso assicurare che il suo futuro è con noi alla Juve. Le voci di mercato ci sono ogni giorno e i giocatori vengono accostati ad altre squadre. Noi non ci facciamo caso“, ha detto a DAZN.

Paratici ha detto la sua anche su Dybala: “Stiamo parlando di un grande calciatore e ha voglia di essere protagonista. Prima della pausa per gli impegni delle Nazionali si è trascinato un virus, ma adesso si è ripreso ed è tornato a lavorare a pieno regime. E’ stato sfortunato, ma adesso cercherà di recuperare la condizione per tornare ad essere il Dybala che tutti conosciamo”.

