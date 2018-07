Cristiano Ronaldo 'vede' Torino, ma il Real rilancia

Juventus-Cristiano Ronaldo, meno due. O forse, meno uno… Un anno dopo aver invaso i social per esprimere il proprio sconcerto per la partenza di Leonardo Bonucci, accompagnandolo con parole poco gentili verso la società, il popolo juventino ha decisamente cambiato umore, passando dalla rabbia all’incredulità. E invece è tutto vero, perché ormai tutti e tre gli estremi del triangolo della trattativa dell’anno concordano sull’imminenza del trasferimento dell’anno. La Spagna, da dove la notizia ha preso piede, l’Italia, ovvero i quartieri generali della Juventus tanto a Torino, quanto a Milano, dove nessuno ha mai smentito e dove si lavora intensamente e in silenzio, e pure il Portogallo, dove fioccano le anticipazioni della stampa in merito “alla scelta” di CR7 e da dove giungono pure le inequivocabili parole di Jorge Mendes, l’agente di Cristiano, che ha parlato a Record: "Se lasciasse i blancos, sarebbe semplicemente una nuova tappa e una nuova sfida della sua carriera straordinaria. Sarà comunque eternamente grato al club, al presidente, ai dirigenti, allo staff medico, ai dipendente della società, ai tifosi e a tutti i madridisti in giro per il mondo". Ok, la parola “Juventus” non compare, ma il dado sembra davvero tratto. Meno due, allora, perché il sogno è quello di far sbarcare il ragazzo a Torino sabato 7 luglio, ovvio scherzo cronologico con il numero preferito dal giocatore, se non addirittura già venerdì, perché la dirigenza bianconera prepara già per le prossime ore il viaggio verso Madrid, utile per presentare a Florentino Perez la famosa offerta da 100 milioni. Perez che però sembra già pronto per la contromossa, chiedendo al giocatore di esporsi pubblicamente per esprimere la volontà di dire addio dopo nove anni.

A quel punto sarebbe tutto pronto, perché l’intesa sull’ingaggio c’è già. Trenta milioni netti, cifra che però non spaventa i campioni d’Italia, grazie al ruolo da testimonial della Ferrari, che farà entrare 20 milioni nelle casse del portoghese, ma anche a quello di altri sponsor personali di Ronaldo, operanti anche in Italia, pronti ad aumentare il proprio “cachet”, per permettere alla Juventus, e di riflesso a tutto il calcio italiano, di ammortizzare meglio l’affare. Quanto alla spesa per il cartellino, i bianconeri sono già sulla buona strada: il titolo in borsa infatti continua a guadagnare e ha raggiunto i massimi livelli da febbraio fino a recuperare in poche ore il 22% della capitalizzazione della società, pari a 150 milioni…



SPORTAL.IT | 05-07-2018 23:35