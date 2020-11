Cristiano Ronaldo verso il PSG? Conferme dalla Francia, è allarme Juventus

E se il futuro di Cristiano Ronaldo fosse davvero sempre più lontano dalla Juventus e vicino al PSG? Suggestione di mercato non nuova, dato che sono ormai diversi giorni che la pista francese sembra diventata realmente percorribile per CR7. Nel frattempo, però, arrivano nuove conferme alla vigilia proprio di Portogallo-Francia di Nations League.

A parlare di mercato è stato infatti il ct dei Bleus, Didier Deschamps, che si è soffermato proprio sull’ipotesi di un trasferimento a Parigi di Cristiano Ronaldo. Che, dalle sue parole, appare tutt’altro che da escludere.

“La Juventus è un grande club, e ovviamente è contenta di averlo. Ma nel calcio tutto è possibile. E lui, per il calciatore che è e per quello che ha fatto, inevitabilmente attira le attenzioni. E la squadra in cui gioca Cristiano è sempre sotto esame“, ha sottolineato il ct della Francia, che per la Juventus è stato sia giocatore che tecnico.

Dopo queste parole, tuttavia, da Deschamps è arrivata una parziale retromarcia: “Non ho intenzione di provare a prevedere quello che farà. Non ho idea se abbia voglia di andare al PSG, quello che so è che è un calciatore eccezionale. Da anni è ai massimi livelli e ha dimostrato di avere una grande continuità ai massimi livelli”.

“Cristiano Ronaldo è un giocatore immenso. E sicuramente intende ancora rincorrere primati personali“, ha sottolineato ancora Deschamps. E ora la palla passa al suo antico rivale in campo, ai tempi in cui entrambi incantavano in Serie A: Leonardo.

Il brasiliano, ex milanista e ora direttore sportivo del PSG, ha parlato chiaro a inizio settimana: “I club che potrebbero permettersi Cristiano Ronaldo rappresentano un cerchio ristretto. E noi certamente ne facciamo parte“, la sua ammissione in una diretta social. Con una strategia che in seguito è stata anche definita.

E ora in casa Juventus qualcuno inizia a tremare.

OMNISPORT | 13-11-2020 20:40