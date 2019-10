Critiche al nuovo Milan, Maldini risponde a Berlusconi

Intervistato da 'Sky Sport' in uno speciale che andrà in onda sabato 26 ottobre, Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha fatto il punto sul proprio lavoro e sul difficile momento della squadra, che ha già subito un cambio di allenatore, da Marco Giampaolo a Stefano Pioli.

“Il momento è delicato, ma fa parte della ricrescita del club. Ci sono stati tre cambi di proprietà in pochi anni, che hanno sicuramente minato questa squadra. Il cambio di allenatore di quest’anno è una cosa che non ci aspettavamo. E’ stata una decisione che abbiamo preso a malincuore, perché comunque è stata una scelta nostra condivisa con il club, che mirava ad avere un tecnico con concetti forti, che potesse sopperire un pochino alla mancanza di esperienza della squadra, che effettivamente è abbastanza giovane”.

Maldini è poi entrato nello specifico del cambio di guida tecnica: “Se si prende una decisione a metà campionato, la stagione è già andata. Se la si prende all’inizio può essere affrettata, è vero, c’è questo rischio, ma c’è anche l’idea di incidere sulla stagione in corso”.

"Alle critiche sono abituato, ma credo in quello che faccio – ha proseguito l'ex difensore – Forse una cosa su cui non siamo stati bravi noi e non è stata brava la proprietà è nel parlare e dire gli obiettivi, e nel dire quello che abbiamo ereditato. Abbiamo ereditato una squadra con un passivo di 125 milioni, abbiamo fatto un mercato a zero l’anno scorso, ci sono tante cose che non sono state dette, siamo stati banditi dall’Europa anche per le gestioni precedenti, abbiamo ricevuto multe, l’anno scorso di 12 milioni, sempre a causa delle gestioni precedenti. Il cammino è difficile e se lo si dice, secondo me, i tifosi e chi guarda il Milan avrebbero un’idea più completa della situazione che si vive qui dentro. Come tutti, la mia permanenza o no sarà figlia dei risultati".



Il passo più succoso dell'intervista riguarda però la secca risposta di Maldini alle critiche che spesso e volentieri Silvio Berlusconi riserva al nuovo corso rossonero: "Berlusconi è stato sicuramente un grandissimo Presidente, il migliore che io potessi avere all’età di 19 anni, dopo che da tre anni giocavo già titolare con il Milan. E’ una persona a cui voglio bene e sempre gliene vorrò, ma devo dire che questa sua tendenza a risultare spiritoso e fare sempre battute spesso lo rende inelegante. Questa è una cosa assolutamente personale, ma l’affetto che ho provato e che provo per lui rimarrà sempre immutato".

Infine uno sguardo ottimistico al futuro e una speranza ai tifosi che vogliono tornare a vedere un Milan competitivo ad alti livelli: "Il fatto che io sia qui a lavorare e che con me ci sia una persona come Boban testimonia che non vogliamo tornare a quei livelli alti fra 10 o 15 anni, ma serve tempo. La nostra presenza dovrebbe dare una sorta di garanzia di rientro a determinati livelli in tempi accettabili, anche se quantificarli diventa difficile. Se nell’idea della società, ma non è così, c’è l’idea di tornare competitivi tra 15 anni e fare 12 anni da squadra di media classifica in Serie A, noi non saremo sicuramente quelli che saranno a capo della direzione sportiva".

SPORTAL.IT | 25-10-2019 20:13