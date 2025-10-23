Critiche a Sinner, le voci fuori dal coro: "Frasi gravissime". Poi la rivelazione su Alcaraz: "Non sta bene”

Dopo le critiche giunte da ogni dove per la decisione di rinunciare alla Coppa Davis, Sinner trova in Dario Puppo e Massimiliano Ambesi due preziosi alleati. I due giornalisti hanno puntato i piedi in modo perentorio accusando la stampa e prendendo le difese del numero 2 al mondo. Puppo ha anche svelato il perché del no a Mattarella di Jannik e lo stato di forma non ottimale di Carlos Alcaraz.
Il duro sfogo di Ambesi
Ci va giù pesante Ambesi: “Vivo nello sport da 46 anni, ma un accanimento così da parte soprattutto di over60 contro un atleta italiano non lo ricordo. Jannik è stimato in tutto il mondo, vince e porta in alto il nome dell’Italia. Non è possibile arrivare a questo punto. Ne esce una pochezza culturale giornalistica imbarazzate”, ha proseguito l’analista di Eurosport intervenuto durante TennisMania sul canale YouTube di OA Sport. “Sono già pronto a vederli tornare sul carro in caso di vittoria a Torino, così come sono certo che torneranno alla carica in caso di flop dell’Italia in Coppa Davis”.
Ambesi contro Vespa e il Codacons
Poi, l’affondo a Bruno Vespa e al Codacons: “Faccio fatico a capirne i motivi, ma è evidente che Sinner dia fastidio. Ci deve essere altro, non può essere solo per la residenza a Montecarlo. Il passaggio sulla lingua madre di Sinner nel messaggio social di Vespa è gravissimo. Si presta a interpretazioni anche pericolose. Sono molto preoccupato. E anche la presa di posizione del Codacons è aberrante. Lede la libertà di un essere umano”.
La rivelazione sul no a Mattarella
Sulla medesima lunghezza d’onda le parole di Puppo, che ha spiegato: “Per me, alcuni vedono l’opportunità di farsi vedere, altri lo fanno per ripicca. Andare a intervistare Pietrangeli, già conoscendo la risposta, non deve passare. L’editoria non si sta comportando bene. Certe logiche di destra o sinistra hanno stancato. Sinner è stato grandioso, ha accettato le critiche, ma il problema sta nell’insinuare cose, come si fa in politica. Anche il rifiuto a Mattarella… nessuno se lo è domandato, ma aveva perso la zia da poco. Se non si sanno le cose, non si può giudicare”.
Alcaraz non al top
Infine, il telecronista di Eurosport si è lasciato andare a una rivelazione su Alcaraz: “Carlos sta preparando Parigi all’Accademia di Ferrero, che già prima di Riad aveva parlato di una condizione non ottimale. È andato in Arabia per l’interesse degli arabi di vederlo insieme a Sinner, altrimenti avrebbe detto di no. Al momento, però, mi ha detto un ragazzo che ha parlato con Ferrero, che Alcaraz convive con un problema alla caviglia. Non ha recuperato appieno e per lui non sarà facile in vista di Parigi, Torino e Bologna”.