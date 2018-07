Crivillé 'diffida' di Valentino Rossi

Vincendo al Sachsering per la nona volta consecutiva Marc Marquez ha fatto un altro passo avanti ma il Mondiale delle MotoGp del 2018 è tutt’altro che chiuso. E’ quanto ha fatto capire Alex Crivillé, iridato nella classe 500 nel 1999.

E il pericolo numero 1 è Valentino Rossi, non soltanto perché lo dice la classifica (165 i punti del leader, 46 in meno quelli dell'asso di Tavullia, ndr): "Vale non sbaglia mai e in Germania ha fatto registrare il suo migliore risultato stagionale: va sempre tenuto in considerazione" ha sottolineato Crivillé.

"Marquez non era lontano, ma negli ultimi giri andava più forte perché riesce a consumare le gomme meno di noi. Io e Vinales ci stiamo completando molto bene, ma abbiamo bisogno di una mano dal Giappone. Ci serve più accelerazione, se riusciamo a migliorare lì possiamo diventare più competitivi" aveva detto in Germania Rossi.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 12:15