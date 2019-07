Cristiano Ronaldo, ecco l'ultima parola sul caso Mayorga

Mentre monta il caso di un presunto, forte battibecco tra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri, dopo la prima uscita della Juventus nella tournée asiatica, che ha visto i bianconeri perdere 3-2 contro il Tottenham in pieno recupero a causa di un rocambolesco gol segnato da centrocampo da Harry Kane, il fuoriclasse portoghese ricorderà la fine di luglio 2019 magari come quella della genesi di una Juve pigliatutto in stagione, ma soprattutto come quella della fine dell’incubo relativo al caso del presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga. Le accuse nei confronti di CR7 sono infatti cadute e non ci sarà nessuna causa penale ai suoi danni.

La notizia è stata resa nota dalla procura di Las Vegas, che ha diramato un comunicato in cui si parla di “mancanza di prove certe sulla base delle informazioni fin qui ricevute per documentare uno stupro oltre ogni ragionevole dubbio”.

Il caso era scoppiato nei mesi scorsi, quando attraverso il sito Football Leaks su “Der Spiegel” erano comparsi documenti tra cui un accordo riservato stipulato nel 2009 da Ronaldo con la Mayorga per non rivelare il presunto stupro dell’estate 2009, quando Ronaldo si trovava in vacanza dopo essere passato dal Manchester United al Real Madrid. La modella del Nevada, secondo quanto si disse, sarebbe stata “convinta” da un pagamento di 375.000 dollari.

Ronaldo, che ha dovuto affrontare il caso mediatico durante la sua prima stagione alla Juventus, si è sempre proclamato innocente, definendo lo stupro “un crimine abominevole, contrario a tutto ciò in cui credo”. Mi rifiuto di alimentare lo spettacolo mediatico creato da persone che cercano pubblicità a mie spese”.

Ora l’incubo sembra finito e Cristiano può pensare solo all’ormai sempre più imminente inizio della stagione, in cui il portoghese e la Juventus cercheranno di vincere tutto e in cui Ronaldo potrebbe conquistare il sesto Pallone d’Oro della carriera.

SPORTAL.IT | 22-07-2019 23:31