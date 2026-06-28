I croati soffrono per aver ragione degli africani ma riescono a centrare il secondo posto e i sedicesimi di finale ai Mondiali, passano anche i ghanesi tra le migliori terze

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Grazie, Italia. La Croazia e Luka Modric devono ai giocatori di serie A se saranno ancora in corsa ai Mondiali. Almeno per un’altra partita, i sedicesimi di finale. Battuto il Ghana per 2-1 grazie ai gol degli “italiani” Sučić e Vlašić, quest’ultimo su assist di un eterno Luka Modrić che di ritirarsi non ne vuol proprio sapere ancora. Centrato il secondo posto nel girone. Il play che si è goduto il Milan nella scorsa stagione dà tutto in campo. A 40 anni , è un fulgido esempio di sacrificio e possiede ancora un controllo di palla inarrivabile. Il secondo gol croato , quello che ha sancito la vittoria della sua squadra, è arrivato proprio dai suoi piedi.

Croazia vincente ma manca ancora brillantezza

La Croazia si rifiuta di accettare la fine di un ciclo che è già in declino, perchè questa squadra non è brillante come negli ultimi due Mondiali ma per ora basta per passare il turno. . Dalic, che non ha trovato la formula giusta in questo Mondiale, ha riposto la sua fiducia in Budimir e ha optato per Perisic al posto di Gvardiol come terzino sinistro.. La Croazia ha controllato il possesso palla, ma è mancata di incisività nel gioco, con Modric costretto a difendere come se avesse dieci anni di meno. Poi ha preso la gara in mano.

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Modric crea, Sucic segna

Il play ha battuto due calci di punizione dalla trequarti avversaria: il primo è stato deviato di testa da Pongracic sopra la traversa e il secondo da Perisic direttamente tra le braccia del portiere Asare. A sbloccare la gara al 31′ è stato Sucic. Il giocatore dell’Inter ha calciato un tiro rasoterra e potente dalla distanza e il pallone, dopo essere passato tra le gambe di Luckassen , si è infilato in rete appena dentro il palo.

I dubbi sul gol del pari

Al 73′ il contestato pari del Ghana: un calcio di punizione dalla fascia è stato battuto a giro sul secondo palo e Luckassen ha pareggiato i conti. L’arbitro Fischer è stato chiamato al Var ha dovuto consultare il monitor perché Sibo, in posizione di fuorigioco, aveva ostacolato Perisic lontano dal pallone ma dopo lunga revisione ha convalidato la rete. “È in fuorigioco, ma non influisce “, ha spiegato.

Passano sia Croazia che Ghana

La Croazia cominciava a tremare. Un altro gol e sarebbero stati eliminati. Mario Pasalic ha costretto Asare a una parata spettacolare, ma nemmeno uno dei portieri rivelazione del Mondiale ha potuto nulla contro il colpo di testa di Vlasic su calcio d’angolo. Il risultato di 2-1 permette agli europei di conquistare il secondo posto e agli africani di qualificarsi come una delle migliori terze classificate.