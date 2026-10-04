Croazia-Inghilterra, moviola: un incubo per 6000 bambini. A 7 si fermano, rigore negato, Kovacic si divora tutto, la resa di Modric

La prova dell’arbitro Jablonski in Nations League allo stadio HNK di Rijeka analizzata al microscopio, il fischietto tedesco ha ammonito un sol giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tutto facile per l’arbitro Jablonski, l’inconsistenza della Croazia ha messo la gara su binari tranquilli. Un solo caso dubbio, un rigore reclamato dai croati, poi poco altro ma vediamo cosa è successo in Nations League allo stadio HNK di Rijeka.

Croazia-Inghilterra, i casi da moviola

La partita si è svolta senza il consueto pubblico di casa a causa del divieto di accesso dei tifosi imposto dall’Uefa. Le segnalazioni di disordini tra i tifosi durante la partita contro la Francia dello scorso anno, disputata nel marzo 2025, hanno fatto sì che non fosse loro permesso di riempire i i posti a sedere. Solo un esercito di 5.500-6.000 bambini croati è stato autorizzato ad entrare nello stadio insieme a 100 tifosi inglesi. Ma questo non ha impedito a tutti gli adulti del posto di trovare un modo per seguire l’azione, con diversi tifosi che si sono appostati su un tetto vicino

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Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare all’8′ il primo gol degli inglesi: Gvardiol perde palla in difesa prima che Jude Bellingham serva Harry Kane in scivolata, e il capitano non sbaglia. Valido anche al 21′ il raddoppio di Bellingham. La Croazia è annichilita, non riesce a tener palla e al 39′ arriva il tris con Gordon. L’esterno realizza il quarto gol in quattro partite, insaccando di testa su un cross di Jarell Quansah. Al 42′ incredibile errore di Kovacic: supera Jordan Pickford e si ritrova con la porta vuota davanti a sé… ma calcia fuori.

Il rigore negato

Al 43′ Sucic reclama a gran voce un rigore per un fallo di mano di Lewis Hall in area, l’arbitro lascia correre e prima del riposo arriva il poker: Jude Bellingham viene lanciato in area e travolge la difesa croata prima di servire Bukayo Saka per un facile tap-in. Il quinto lo segna al 53′ Kane su assist di Anderson. Al 58′, dopo una gara anonima, esce Modric e viene sostituito da Jakića. E’ un diluvio di gol, al 68′ il 6-0, lo segna Saka, che scambia con Harry Kane prima di insaccare in rete. Subito dopo il primo giallo: è per Kovacic. Non è finita, all’87’ Jude Bellingham mette a segno la sua tripletta di assist, lanciando per Morgan Rogers che dribbla il portiere e insacca a porta vuota. Per dare l’idea del “massacro” basti pensare che il primo vero tiro in porta della Croazia arriva al 91′ con Perisic. Dopo il recupero finisce 0-7 tra i fischi dei seimila bambini.

Chi è l’arbitro Jablonski

Classe ’90 il tedesco Sven Jablonski inizia la sua carriera da arbitro già dal 2003. Nel 2008 esordisce in Oberliga e nel 2011 dirige la sua prima partita tra professionisti. Nel 2014 esordisce in 2. Bundesliga, arbitrando FSV Francoforte-RB Lipsia. Nel 2017 viene promosso in Bundesliga e dirige Bayer Leverkusen-Friburgo.Dalla stagione 2024/25 Jablonski è arbitro di prima categoria UEFA e può dirigere anche partite di UEFA Europa League. Il suo primo incarico nella seconda competizione europea per club lo ha avuto nella partita Glasgow Rangers contro Olympique Lione (1:4) il 3 ottobre 2024. Dirige per la prima volta in Champions League il 5 novembre 2025 in occasione della partita tra Paphos FC e Villarreal CF.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 3 vittorie croate, 2 pari e sei successi inglesi.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Beitinger e Reichel con Dingert al Var e Pfeifer all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Kovacic