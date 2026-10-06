Croazia, Modric ci mette la faccia dopo lo 0-7 ed esce allo scoperto sul suo futuro

Dopo il clamoroso 7-0 incassato dall’Inghilterra, Modric scuote la Croazia alla vigilia della sfida con la Spagna: “Nei momenti difficili voglio essere qui”

Un’umiliazione così non gli era ancora mai capitata. E a 41 anni Luka Modric non ha nessuna intenzione ora di nascondersi. Nemmeno dopo una delle sconfitte più pesanti nella storia della Croazia. Il 7-0 incassato contro l’Inghilterra a Fiume ha lasciato il segno, ma il capitano ha scelto di metterci la faccia alla vigilia della sfida di ritorno con la Spagna. Una partita complicata, contro i campioni del mondo, ma anche l’occasione per riscattarsi. Le parole del capitano in conferenza stampa sulla gara di Nations League e sul suo futuro in nazionale.

“Non faremo finta di niente”

La batosta è stata inevitabilmente al centro della conferenza stampa. Modric ha spiegato che la squadra ha affrontato il tema internamente, senza però trasformare il confronto in un processo pubblico: “Abbiamo parlato, ovviamente. Non faremo finta di niente. Ma dobbiamo andare avanti. È normale che quando succede qualcosa del genere, si parli e si analizzi cosa sia andato storto per subire una sconfitta così pesante. Quello di cui abbiamo discusso, però, resta tra noi. Sono sicuro che possiamo offrire uno spettacolo diverso per rendere felici i tifosi.”

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Sulla sfida di ritorno di Nations League aggiunge: “È un tipo di partita diverso. Come nella vita, ci sono cose belle e cose brutte. Non c’è molto tempo per essere tristi; bisogna rialzarsi. La grandezza di un giocatore si vede quando si rialza. Lo abbiamo già fatto in passato e possiamo farlo di nuovo.”

La reazione dei tifosi

Il problema, secondo il fuoriclasse croato, non è soltanto il risultato maturato contro l’Inghilterra, ma soprattutto il modo in cui è arrivato. Una prestazione che ha ferito l’orgoglio di una nazionale abituata a competere ai massimi livelli.

“Il problema non è stata la sconfitta, ma l’immagine. Non siamo orgogliosi di quello che è successo, ovviamente. Per quanto riguarda la reazione dei tifosi, spero sia positiva, che ci diano la carica. Lasciamo che ci giudichino dopo la partita. Ma spero in una reazione positiva da parte dei tifosi perché ne abbiamo bisogno. Quello che è successo l’altro giorno ci ha ferito più di chiunque altro. Spero che martedì saremo diversi.”

“La vera Croazia non era quella”

Di fronte ci sarà una Spagna che Modric considera senza esitazioni la squadra più forte del mondo. Il rischio, dopo il 7-0, è che gli avversari possano affrontare la Croazia con eccessiva sicurezza. Il capitano, però, è convinto che la sua squadra possa cambiare volto.

“La Spagna è la migliore squadra del mondo, sono i campioni e non so quante partite sono senza sconfitte. Non c’è dubbio. Non so come ci vedrà la Spagna, se ci guarderanno dall’alto in basso. Quello che so è che la squadra che abbiamo visto l’altro giorno non era la vera Croazia. E noi saremo in grado di cambiare le cose.”

Il futuro con la nazionale

Se da una parte c’è chi lascia la propria nazionale come Lionel Messi, il rapporto tra Modric e la Croazia sembra essere ancora saldo. Anzi, il centrocampista ha ribadito quanto sia importante per lui esserci soprattutto nei momenti più complicati. Sul futuro, però, nessuna promessa concreta: “È nei momenti difficili che voglio essere qui. Il calcio non è solo fatto di momenti belli. Bisogna saper gestire soprattutto quelli brutti, e sono orgoglioso di giocare per questo Paese. Non c’è felicità più grande per me che stare con questa squadra, con questi giovani giocatori. Giocare per la mia nazionale è la cosa più bella.”

E infine aggiunge Modric: “Non posso dire cosa succederà in futuro. Vedremo se deciderò di ritirarmi tra un mese o tra un anno. Quello che so è che, finché sarò qui, sarò felice. Questa è la cosa più importante per me: essere in un posto che mi rende felice. E questo mi appaga completamente.”